Zlatan Ibrahimovic klar for AC Milan

Den svenske superstjernen har signert for klubben han var med å lede til Serie A-tittelen i 2010/2011-sesongen.

Zlatan Ibrahimovic er tilbake i Serie A, og har signert for Milan. Det bekrefter den italienske stormakten selv på sine hjemmesider. De opplyser at svensken har signert en avtale med klubben ut sesongen, med opsjon på nok en sesong.

38-åringen fra Malmø har kontrakt med Los Angeles Galaxy ut året, og har derfor hatt muligheten til å kunne signere med ny klubb i en periode. Han har blitt koblet med en retur til Italia i lang, lang tid.

- Jeg kommer tilbake til en klubb som jeg har stor respekt på, og til byen Milano som jeg elsker. Jeg skal slåss sammen med mine lagkamerater for å endre kursen på denne sesongen. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å få det til, sier Ibrahimovic i den offisielle pressemeldingen.

Blant klubbene som har snust mest på Zlatan den siste tiden er Napoli, der president Aurelio de Laurentiis uttalte tidligere at han hadde møtt Ibrahimovic for å diskutere en potensiell overgang.

Trofé-grossist

Nå har avgjørelsen altså kommet, og Ibrahimovic returnerer til San Siro denne sesongen. Det er dermed første gangen i Zlatans karriere at han returnerer til en tidligere klubb.

Den legendariske svensken har tidligere spilt i Serie A med både Juventus og Inter, og har også vunnet den italienske toppdivisjonen med begge klubbene. Han har totalt 122 mål på 219 kamper i Italia.

De siste årene har Ibrahimovic vært å finne i flere av Europas stormakter. Før han signerte for AC Milan var han innom Pep Guardiolas Barcelona der han fikk med seg en LaLiga-tittel.

Etter oppholdet i AC Milan så var det Paris Saint-Germain og Ligue 1 som stod for tur. Også der var svensken suksessfull, og fikk med seg hele fire ligatitler med den franske hovedstadskluben.

Ferden gikk videre til Manchester United, der han plukket med seg sin eneste tittel i europacupene da United gikk til topps i Europa League i 2016/2017-sesongen, da Ajax ble beseiret i finalen.

Da kontrakten med United gikk ut signerte supersvensken for Los Angeles Galaxy, der han har vært siden 2018. På 56 kamper har 38-åringen hamret inn 52 mål for laget som tidligere har hatt stjerner som David Beckham og Steven Gerrard.

Milan med brukket rygg

Det er et annet Milan Zlatan nå signerer for enn da han først skrev under i 2011. De siste årene har klubben underprestert, og hatt problemer både på eiersiden og hva angår økonomien.

Den foregående sesongen endte klubben på femteplass, hvilket er deres beste prestasjon siden tredjeplassen i 2012/2013-sesongen. Bunnpunktet ble nådd i 2014/2015-sesongen da de røde og sorte endte som nummer ti i Italia.

Inneværende sesong har heller ikke stemt for AC Milan, som tidligere sparket trener Marco Giampaolo, kun måneder etter at han ansatt som erstatter for klubblegenden Gennaro Gattuso.

Det er tidligere Fiorentina- og Inter-trener Stefano Pioli som innehar sjefsstolen på San Siro nå, og etter 17 spilte serierunder så befinner AC Milan seg som nummer elleve.

De står med seks seire, tre uavgjort og hele åtte tap denne sesongen. Med sine 21 poeng er de dobbelt så mange poeng bak Juventus og Inter, begge klubber Ibrahimovic tidligere har representert.