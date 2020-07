Zlatan Ibrahimovic med på Milans presentasjon av nye drakter

Ny video der svensken poserer i neste sesongs drakt setter fyr på ryktene.

AC Milan offentliggjorde neste sesongs draktsett for klubbens fans og følgere på sosiale medier tirsdag.

Blant detaljene som ble lagt merke til i videoklippet, som viser fram neste sesongs Milan-drakter fra Puma, var at også Zlatan Ibrahimovic (38) har latt seg fotografere i de nye draktene.

En rekke medier i Italia og Fotball-Europa for øvrig mener dette taler for at veteranen skriver under på en forlengelse med storklubben fra Milano.

Sammen med Hakan Çalhanoğlu, Theo Hernandez og lagkaptein Alessio Romagnoli fronter svensken de nye Milan-draktene. Disse skal også brukes i Serie A-avslutningen hjemme mot Cagliari 2. august.

Det har i lang tid hersket stor usikkerhet rundt hvor den svenske stjernespissen har tenkt å fortsette karrieren.

Ibrahimovic skrev i vinter under på en Milan-kontrakt ut denne sesongen, men en avklaring på hvor 38-åringens karriere fortsetter har latt vente på seg.

Inntil videre har det sirkulert sprikende informasjon om hvorvidt Milan har råd til å beholde spissen eller ikke.

Tirsdagens draktvideo tolkes i alle fall av mange i retning av at Ibrahimovic fortsetter på San Siro.