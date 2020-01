Zlatan målløs i AC Milan-returen

Den svenske superstjernen klarte ikke å redde AC Milan i sin første kamp etter returen til Milano.

AC MILAN - SAMPDORIA 0-0:

Zlatan Ibrahimovic fikk sjansen i en drøy halvtime, men måtte i likhet med resten av AC Milan gå målløs av banen mot Sampdoria mandag.

Kampen endte nemlig 0-0, og Morten Thorsbys lag får dermed med seg et verdifullt poeng hjem til Genova.

Nordmannen spilte samtlige 90 minutter for Claudio Ranieris mannskap.

Zlatan fikk varm velkomst

Allerede før mandagens kamp ga Milan-fansen klar beskjed om at de ikke hadde glemt hva som skjedde før julepausen, til tross for kjøpet av Zlatan Ibrahimovic.

Fansen holdt nemlig opp et banner med teksten «Atalanta - AC Milan 5-0», som ble resultatet da de røde og svarte reiste til Bergamo i den siste kampen før jul.

Hjemmefanen fikk heller ikke mye å juble for før hvilen.

Krzystof Piatek fortsatte der han slapp i høst, og etter 55 minutter valgte trener Stefano Pioli å ta polakken av banen til fordel for Ibrahimovic, som fremkalte dagens høyeste brøl fra hjemmefansen.

Svensken brukte ikke lang tid på å involvere seg og kom til to brukbare avslutninger med hodet i løpet av de ti første minuttene han var på banen.

Han serverte også Rade Krunic med et innlegg bosnieren ikke klarte å ta bedre vare på enn at Sampdoria-keeper Emil Audero fikk en enkel jobb med å parere.

I AKSJON: Morten Thorsby i duell med Theo Hernandez på San Siro mandag. Foto: Daniele Mascolo (Reuters)

Nære for Thorsby

Midtveis i den andre omgangen var Morten Thorsby nær ved å stjele oppmerksomheten i Zlatans retur til San Siro.

Nordmannen ladet kanonen fra 25 meter og dunket ballen like til side for mål, før han minutter senere pådro seg gult kort for å stoppe en Milan-kontring.

Milan kontrollerte ballinnehavet i store deler av den andre omgangen, men lyktes aldri med å bryte ned et kompakt Sampdoria-lag.

Ronaldo-show

Bedre gikk det for Cristiano Ronaldo og Juventus, som slo Cagliari 4-0 hjemme på Allianz Stadium mandag.

Portugiseren scoret tre av målene og serverte Gonzalo Higauin, som satte inn Juventus' tredje.

HÅRFIN: Cristiano Ronaldo kunne slippe jubelen løs etter å ha scoret tre mål mot Cagliari. Foto: Massimo Pinca (Reuters)

Også Atalanta hadde en god dag på jobben, da Parma ble slått 5-0 i Bergamo. Papu Gomez, Remo Freuler, Robin Gosens og Josip Ilicic (2) scoret målene.

Juventus topper Serie A, tre poeng foran Inter, som har en kamp mindre spilt og møter Napoli mandag kveld.