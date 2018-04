Zlatan og Kamara med sitt tredje strake hjemmetap

Nordmannen fant nettmaskene igjen da dommeren kom i fokus.

LOS ANGELES GALAXY - NEW YORK RED BULLS 2-3

Ting har ikke helt gått veien for Zlatan Ibrahimovic den siste tiden i Los Angeles Galaxy. Natt til søndag måtte den legendariske svensken på ny oppleve at laget hans ble slått på hjemmebane.

New York Red Bulls ble et nummer for sterke på StubHub Arena i Los Angeles, og vant kampen 3-2. Ifølge Ibrahimovic hadde laget tapt kampen allerede i åpningsminuttene.

- Vi tapte kampen etter seks minutter, sa Zlatan ifølge Aftonbladet. Red Bulls tok nemlig ledelsen ved Bradley Wright-Phillips tidlig i oppgjøret.

Det betyr at Ibrahimovic og Galaxy har tapt tre hjemmekamper på rad i den amerikanske toppserien. Det er ny kost for Ibrahimovic, som er vant til å vinne.

- Det er en laginnsats. Vi må gjøre mye mer. Vi må våkne opp, det er ikke akseptabelt, sa Zlatan.

- Jeg forsøker å gjøre det jeg er på. Å skape sjanser og gjøre mitt. Vi jobber hardt, men det strekker ikke til. Vi må gjøre mer. Om vi ikke vinner så er det ikke nok, vi må få de seirene vi trenger, sa Zlatan.

Som nevnt tok Red Bulls ledelsen tidlig i oppgjøret, før rumenske Florian Valot doblet ledelsen for laget fra «the big apple».

I andre omgang spilte Ibrahimovic igjennom Ola Kamara, som endelig fant nettmaskene igjen for Galaxy. Nordmannen hadde da gått gått målløs av banen i fem strake kamper for sin nye klubb.

Fans has been amazing every game we had this season🙏🏽👏🏾 You deserve wins every time. Right now we have to trust the process. We will make you proud in the end👊🏾 #ThisIsLA https://t.co/bkAumv6d5M