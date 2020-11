Zlatan om Maradona: – Han er en legende, og for mange en religion

Fotballstjernen Zlatan Ibrahimovic sier at Diego Maradonas død har gått hardt inn på ham. – Han gjorde alt med hjertet, sier Zlatan.

Zlatan snakker ut om hvordan han reagerte på nyheten om at fotballegenden er død i et intervju med italienske Sky.

– Jeg er lei meg, for Maradona var for meg mer enn fotball. Han er en legende, og for mange en religion, sier Zlatan.

Den svenske stjernen møtte Maradona flere ganger.

– Jeg hadde flaks og fikk snakke med ham flere ganger. Han gjorde alt med hjertet, og han var elsket for det, sier Milan-spilleren.

Zlatan er selv kjent for å være en fotballens «enfant terrible», men det blekner mot Maradonas rykte for å være en villmann.

– Jeg vet ikke om han alltid tok de rette valgene i livet, men han var alltid seg selv. I dagens fotball forsøker spillerne å være perfekte mennesker som aldri gjør tabber. Men for å modnes og utvikles, må man gjøre tabber. Valgene han tok utenfor banen, angår bare ham, sier Zlatan.

– Vi må huske ham for hva han gjorde på banen, og for det kommer han alltid til å bli husket.

(©NTB)

Reklame Black weekend: Salgene fortsetter - Her får du oversikten du trenger