Zlatan om MLS-nivået: – Jeg er en Ferrari blant Fiater

Zlatan Ibrahimovic er utvilsomt den største stjernen i amerikanske MLS, men legger ikke skjul på at nivået i ligaen må forbedres.

– Skal jeg være ærlig, er MLS ikke på samme nivå som ligaene i Europa. Før spilte jeg med spillere på mitt nivå eller som var i nærheten av det. Det gjør det enklere å spille sammen. Her er jeg som en Ferrari blant Fiater, sier Ibrahimovic til ESPN.

Den frittalende svensken har spilt for LA Galaxy siden mars 2018. Selv om 37-åringen blir stadig eldre og tregere, har han scoret 35 mål på 43 kamper.

– Det er mulig at en Ferrari kan bli en Fiat eller at en Fiat kan bli en Ferrari. Jeg hadde det samme problemet med landslaget selv om det ikke var like stort der. Jeg sa til dem at jeg ikke aksepterte det. Jeg kan ikke akseptere når ballen ikke kommer der den skal eller at den kommer for sent, uttaler svensken.

– Jeg vil at dem skal holde samme nivå som meg. Alt dette gjør at jeg tar det roligere. Spillet her (i USA) kunne vært så mye raskere, mye mer taktisk og mye mer rytmisk, fortsetter han.

Uttalelsene kommer i forkant av lokal- og toppoppgjøret mot Adama Diomande og Los Angeles FC. Ibrahimovic, Jørgen Skjelvik og Galaxy har tolv poeng opp til byrivalen før kampen, som spilles natt til lørdag norsk tid.

(©NTB)