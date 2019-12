Zlatan om naboene i USAs luksusstrøk Beverly Hills: - Kalde og reserverte

Zlatan Ibrahimovic er åpen og ærlig i et stort intervju med det amerikanske magasinet GQ. Nå kan det gå mot en ny tilværelse i Italia.

Syv år etter svensken forlot AC Milan for å spille i PSG kan det være duket for en retur til pastalandet for Ibrahimovic. En rekke kilder kobler ham til de sort-røde fra Milano.

- Kalde og reserverte

Den tidligere svenske landslagsstjernen forteller i intervjuet at han savner cafékulturen og samtalene han hadde med italienerne som fikk han til å føle seg mer levende.

Han forteller videre at Italia gjorde han til den spilleren han er, og hyller Fabio Capello som trente «Ibra» da først kom til Italia.

I det lange intervjuet gjengitt av svenske Expressen snakker han også litt om kjærligheten han har for landet og hvordan han opplever amerikanere som litt mer reservert.

- Jeg opplever amerikanere som avslappede, men i Beverly Hills der jeg bor er de litt mer kalde og reserverte. Jeg har aldri sett mine naboer, jeg kjenner de ikke og vi har aldri hilst, sier svensken.

Ifølge The Telegraph går han gratis fra La Galaxy til AC Milan etter toårsavtalen gikk ut tidligere i år.

Zlatan gjorde det bra Major League Soccer, og sto for 52 scoringer på 56 kamper under tiden i klubben.

Svensken var også i Milan fra 2010 til 2012, og scoret sterke 42 mål for klubben på de to sesongene han spilte der.

Den gamle storheten ligger på 11-plass i serie A etter 14 spilte serierunder, og planen er at superstjernen skal hjelpe klubben oppover på tabellen igjen.

LES OGSÅ: Dette United-bildet vekker oppsikt: - Har ført til spekulasjoner

- Pele ble en mester uten noen ting

I intervjuet kritiserer 38-åringen også kostnadene det krever å være med på idretten i statene. Han mener sporten har blitt alt for dyr.

- For at mine barn skal spille for et bra fotballag må jeg betale 3500 dollar (cirka 35000 norske kroner) per skalle. Det er ikke alle som har penger til det. Sporten burde være noe for alle, den forener mennesker uansett hvor de kommer fra, sier Zlatan, og påpeker at Pele ble verdens beste uten noen ting.

Det har sjelden vært stille rundt den høyreiste svensken, som er kjent for sine sitater og historier.

Nå er han i hardt vær i hjembyen Malmø etter han har kjøpt seg inn i en rivaliserende svenske klubben Hammarby.

Han har blitt kalt for Judas, og supporterne til Malmø har blant annet prøvd å sette fyr på Zlatan-statuen i den svenske byen.

Så får vi se om vi får noen nye sitater og kontroverser når han vender tilbake til Italia.

LES OGSÅ: Sportsintervjuet: Mads Hansen