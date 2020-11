Zlatan ønsket å avslutte karrieren. Så endret en samtale alt: - Han vet hvordan han trigger meg

Etter nesten to år i USA var den svenske stjernen klar for å legge skoene på hylla, men agent Mino Raiola ville det annerledes.

Den svenske spisstjernen har etter overgangen til AC Milan bøttet inn mål i Serie A.

På sine seks kamper i den italienske ligaen denne sesongen står han med hele 10 scoringer, etter blant annet to mål i 3-1-seieren over Napoli på søndag, da også Jens Petter Hauge åpnet målkontoen i Italia. Det har ført svensken til toppen av toppscorerlista, foran spillere som Cristiano Ronaldo og Romelu Lukaku.

Tirsdag ble det også klart at Zlatan vant den svenske «Guldbollen» for tolvte gang.

- «Nå er det nok!»

Det var imidlertid langt fra sikkert at det skulle bli sånn. For omtrent ett år siden var Zlatan ikke langt unna å ende sin lange, innholdsrike karriere.

I et lengre intervju med Aftonbladets sportsseksjon, Sportsbladet, snakker svensken ut.

- Jeg tenkte: «Nå er det nok!»

- Jeg ønsket å gå inn i et nytt kapittel i livet. Være sammen med familien hver dag, gå gjennom mine barns liv, gjenta et liv i et annet liv - du går gjennom alt du gjorde som ungdom, og får se det igjen i dag. Du bruker mye tid når du spiller fotball, når du er aktiv, og jeg savner guttene mine veldig mye, forteller Zlatan.

En prat med agenten hans Mino Raiola endret imidlertid Zlatans tanker om fremtiden.

- Men så sier Mino: «Du må fullføre i Europa! Du må vise at du er tilbake på toppnivå, at du kan gjøre det! Ta bare seks måneder i Milano - og etter det kan du slutte. Da vil folk huske at du var ferdig i Europa, på toppen. Du må ikke stoppe!»

- Han sier jeg burde spille til jeg er råtten, liksom. Han vil bare at jeg skal fortsette, fortsette, og han vet hvordan han skal trigge meg. Han sa: «Det er for lett å slutte i USA - og det skal ikke være lett.»

Skepsis rundt AC Milan-returen

Da 39-åringen så reiste over til AC Milan var det mange som satte seg selv et stort spørsmålstegn. Kunne mannen som hadde tilbrakt to år i den amerikanske ligaen komme tilbake å herje på den europeiske scenen igjen?

- Jeg hadde et scenario, en visjon. Selve utfordringen jeg ønsket meg var ikke umulig, for ingenting er umulig, men den var veldig vanskelig i dette laget. Alle sa: «Han er 39! Hva skal han gjøre der?»

- Jeg husker det første spørsmålet jeg fikk på pressekonferansen da jeg signerte for Milan: «Alle som har returnert til Milan har mislyktes - hvorfor skal du lykkes?». Da svarte jeg ganske enkelt: «Fordi jeg har aldri mistet lidenskapen for det jeg gjør».

Å få høre all denne skepsisen rundt seg bidro også til å trigge svensken, og avslører at det er flere faktorer som har bidratt til nettopp det.

- Den har alltid være der. At «han ikke er god nok, han passer ikke inn». Alt det der står i avisene hver dag- det kommer aldri til å hindre meg. Det har vært bensinen min siden første dag. At du skal være ti ganger bedre enn alle andre, og så dette med at man ikke er helsvenske ifølge noen. Alt det har bare bygget det opp

- Jeg var der for å vinne

Før sommeren 2016 ble det klart at Zlatan ville gi seg med landslagsspill etter EM-mesterskapet. Og det etter at svensken skal ha vært hard i sin kritikk mot flere av de andre svenske spillerne, blant annet Rasmus Elm.

Han forteller likevel at han først og fremst var der for å vinne, og at Elms pasning like før slutt i Sveriges historiske 4-2-seier over England, bidro til god stemning etter kampen.

- Jeg var ikke der for å gi noen en klem. Jeg var der for å vinne. Jeg var der for å vinne mot England i åpningskampen. Det du betaler meg for er å vinne - det er at jeg skal klemme og klappe noen på ryggen. De kan gjøre det hjemme. Som Mourinho sa: «I løpet av kampen er det krig. Etter kampen - klemmer vi». Etter kampen klemte vi, og alt var fint uansett. Men i løpet av kampen er det følelser. Andre vil klemme hverandre - jeg vil vinne. Målet mitt er å vinne, å få mest mulig ut av alle - og pasningen til Rasmus like før slutt førte til et av de vakreste målene i historien, forteller han, og fortsetter:

- Snill eller ikke snill - jeg er snill på mitt vis. Når jeg krever noe av deg så er det min måte å være positiv på. Det er min måte å få det maksimale ut av deg. Om du skal være på dette nivået må du være mentalt sterk. Er du svak skal ikke du ikke være på dette nivået. Da skal du spille i Allsvenskan, i Superettan, våkne hver dag og spise kanelbolle og bare gå ut for å kose deg. Jeg koser meg, men jeg er her for å gjøre noe også

- De hjemme forstår seg ikke på min verden. De forstår ikke hvilket press det er, og hva som kreves.

Avviser ikke en landslagsretur

Zlatan påpeker imidlertid at han savner å se seg selv i den svenske landslagsdrakta.

- Om jeg savner det? Så klart. Om man ikke savner det så har man allerede avsluttet karrieren. Og jeg har ikke avsluttet min karriere.

Og på spørsmål om hva han ville ha svart dersom landslagssjefen ringte han for å få han tilbake på landslaget, forteller han:

- Jeg hadde svart: «Gi meg tid, jeg skal tenke på det». Men det må komme fra ham. For om han tror at jeg er et stort objekt så er jeg ikke interessert. Om han tror at jeg kan bidra meg noe, da kommer jeg til å tenke på det, sier Zlatan.

