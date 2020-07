Zlatan rasende på Milan-treneren: - Bytt ut noen av dem istedenfor

Svensken var ikke fornøyd med å bli byttet ut i lørdagens storseier.

AC Milan fikk en opptur da de slo Bologna 5-1 lørdag kveld. Zlatan Ibrahimovic var delaktig i to av scoringene, men noterte seg ikke for nettkjenning i løpet av kampen.

Allikevel skulle svensken stjele oppmerksomheten med en halvtime igjen av kampen. I det timen var passert på San Siro på stillingen 4-1 til hjemmelaget plukket nemlig trener Stefano Pioli av Zlatan av banen. Inn kom Rafael Leao.

Det var en avgjørelses Zlatan var lite fornøyd med.

- Bytt ut noen andre

Ifølge DAZN skal 38-åringen ha sagt direkte til Pioli i det han ble plukket av banen at «jeg vil fortsette å spille, du kan bytte ut noen av dem istedenfor», en tydelig henvisning til at han mente at treneren burde latt Zlatan bli værende på banen.

Svensken gestikulerte også tydelig mot Pioli og TV-seerne kunne tydelig se at stemningen ikke var på topp mellom de to.

Zlatan Ibrahimovic i mindre godt humør på benken etter at han ble byttet ut. Foto: Luca Bruno (AP)

Etter kampen stilte Pioli til intervju. Der forklarte han hvordan han opplevde situasjonen.

- Han sa noe til meg, men ærlig talt så forstod jeg ikke eksakt hva. Men vi spiller kamp hver tredje dag og han har akkurat kommet tilbake fra en skade, så jeg må håndtere det, sier treneren ifølge Milan News.

Zlatan har selv ikke uttalt seg om situasjonen etter oppgjøret lørdag.

Med lørdagens seier gikk AC Milan forbi Napoli på tabellen og opp på sjetteplass i Serie A. Det gir en direktebillett til Europa League neste sesong. Napoli kan med seier i sin kamp søndag passere Milano-klubben.

Det gjenstår fire kamper for Zlatan og AC Milan før sesongen er over.

Usikker fremtid

Den svenske superstjernens fremtid i AC Milan er fortsatt høyst usikker. Zlatan Ibrahimovic' forhold til klubbleder Ivan Gazidis skal ikke tale til fordel for den italienske storklubben.

Zlatan Ibrahimovic skrev i vinter under på en kontrakt med Milan ut sesongen, og han har foreløpig ikke forlenget den.

Hovedårsaken til det skal være superstjernens anstrengte relasjon med direktør Gazidis, hevdet nettsiden Sempre Milan i slutten av juni.

De skriver, ifølge Expressen, at Zlatan Ibrahimovic og Gazidis havnet i høylytt krangel da laget hadde den første treningen etter koronapausen. Direktøren skal da ha vært på plass for å diskutere lønnsreduksjon hos spillerne.

Zlatan på trening med Hammarby i april. Foto: Jonathan Nackstrand (AFP)

Gazidis skal ikke ha ønsket å signere svensken i vinter, men ble overkjørt av Zvonimir Boban og Paolo Maldini.

- Ibrahimovic eksploderte fordi han mener Gazidis er for distansert fra laget. Han kommer bare til treningsfeltet for å be spillerne gå ned i lønn, mener Milan-reporter Vito Angelè.

Milan-stjernen var på flere treninger med svenske Hammarby tidligere i år. Klubben han eier 25 prosent av. Interessen rundt Ibrahmovic var stor mens han trente med Hammarby under koronapausen og en av internkampene ble streamet og sendt på strømmetjenesten Dplay.

Det har også blitt spekulert i om en overgang til Hammarby for 38-åringen kan være sannsynlig.

– Sjansen finnes nok, tror jeg. Men det er bare Zlatan selv som vet det. Han har ikke sagt noe, og det er ikke noe vits for meg å fortelle ham at vi ønsker å ha ham her, uttalte sportssjef Jesper Jansson til Expressen i mai.