Zlatan slo knallhardt tilbake etter stikk fra hjemmefansen - men Adama Diomande avgjorde for LAFC med kjempescoring

Nordmannen markerte comebacket med å avgjøre storkampen med to mål, den ene av det nydelige slaget. Zlatans tid i MLS er trolig over etter kvartfinale-tapet.

LAFC-LA GALAXY 5-3:

LOS ANGELES (Nettavisen): Det var duket for en av tidenes største kamper i MLS da de to Los Angeles-lagene møttes til sluttspill-kvartfinale på Banc of California Stadium natt til fredag norsk tid.

Det var på forhånd knyttet stor spenning til duellen mellom LAFCs Carlos Vela og LA Galaxys Zlatan Ibrahimovic. Duoen er øverst på toppscorerlisten i MLS, og er ligaens største stjerner.

Og spissene skuffet ikke. To mål fra Vela i første omgang, ble kvittert av mål og målgivende av Zlatan Ibrahimovic, noe som gjorde at det stod 2-2 ti minutter ut i annenomgang.

Dio avgjorde

Da satt imidlertid hjemmelaget inn støtet. Først scoret Diego Rossi for LAFC, og så dukket en nordmann opp.

Adama Diomande har vært ute av laget etter å ha frivillig blitt med i et behandlingsprogram i regi av MLS. Han returnerte fredag, og ble byttet inn et kvarter ut i annenomgang.

Og nordmannen markerte debuten med scoring. To minutter etter Rossis mål, satt Diomande inn 4-2 etter å ha blitt spilt fri foran mål.

Galaxy reduserte til 4-3 et kvarter før slutt, men så viste Adama Diomande hva som virkelig bor i han.

Spissen plukket opp ballen omtrent ved midtsirkelen, før han avanserte mot mål. Han dro seg forbi en forsvarsspiller og chippet ballen i mål. En nydelig scoring av nordmanne.

Det ble den avgjørende scoringen. Det endte 5-3 til hjemmelaget i en fantastisk kamp. Sesongen til Galaxy og Zlatan Ibrahimovic er over.

Slo tilbake etter stikk

Tapet kan markere slutten på Zlatans tid i MLS. Kontrakten hans går ut etter sesongen og han har blitt koblet til blant annet Napoli.

Svensken kan imidlertid være fornøyd med egen innsats i det som kan bli avskjedskampen.

Etter at Carlos Vela hadde satt inn 2-0 med sin andre scoring, kunne man høre hjemmefansen hylle Vela som ligaens beste spiller med ropene «MVP, MVP, MVP». Et tydelig stikk til Zlatan, som har kjempet mot Vela om toppscorer-tittelen.

Svensken slo imidlertid umiddelbart tilbake. Bare minutter senere serverte han en nydelig pasning til Cristian Pavón, som satt ballen sikkert i mål.

Etter hvilen satt Zlatan inn 2-2, men det skulle altså ikke holde, blant annet på grunn av en norsk spisskollega.

Jørgen Skjelvik har ikke startet en kamp for LA Galaxy siden 11. september, og var ikke med i troppen for bortelaget natt til fredag.