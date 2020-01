Zlatan-statue i Malmö ble saget ned

For femte gang er statuen av Zlatan Ibrahimovic i Malmö blitt utsatt for hærverk. Natt til søndag ble den saget ned.

Statuen av det svenske fotballikonet har blitt veltet etter at den ble kappet av ved føttene, mens ansiktet ble dekket av en svart Sverige-t-skjorte. Hærverket fant sted omtrent klokka 01.30.

– Vi etterlyser så klart å høre fra dem som har sett eller hørt noe, sier Patric Foss i politiet til nyhetsbyrået TT.

Politiet etterforsker hendelsen som hærverk. Hva som skjer med statuen nå, er uklart.

– Kommunens beredskap vil bli kontaktet. Det ser ikke bra ut, så den kan ikke bare ligge der, sier Thomas Söderberg i politiet til Aftonbladet.

SAGET AV: Statuen har blitt saget av ved føttene. Foto: Johan Nilsson (TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix)

Vandaliseringen av statuen i Malmö oppsto da det ble kjent at Ibrahimovic har blitt deleier av stockholmsklubben Hammarby. Like før jul ble nesa saget av. Tidligere er det blitt saget i beina på statuen, skjellsord som «Judas» er blitt skrevet på sokkelen, og et tau er blitt hengt rundt hodet på statuen.

Ibrahimovic startet karrieren i Malmö, men har falt betydelig i popularitet blant Malmö-supporterne etter at oppkjøpet ble kjent.

Nylig ble det kjent at 38-åringen fortsetter fotballkarrieren i italienske AC Milan, hvor han også spilte mellom 2010 og 2012.

