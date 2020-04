Zlatan usikker på fremtiden etter koronapausen

Svensken snakker ut om fremtiden og livet i karantene i nytt intervju.

Zlatan Ibrahimovic sitt andre opphold i AC Milan hadde bare vart i drøyt to måneder da Serie A stoppet opp på grunn av virusutbruddet.

Svensken, som nå sitter i karantene i Stockholm, legger ikke skjul på at han savner fotballen.

- Det begynte å spre seg i fotballen, så de stengte ned hele treningsanlegget. Vi fikk ikke bevege oss ute. Det er tragisk at fotballen stenger ned, men vi må respektere systemet og ha tålmodighet. De må finne en løsning som er bra for hele samfunnet. Helsen går foran det sportslige, sier Ibrahimovic til Svenska Dagbladet.

Rykter om karrierepunktum



Kort tid etter at den italienske ligaen stoppet opp, startet spekulasjonene om 38-åringens fremtid. Flere medier meldte at svensken neppe ville fortsette i Milan, og Gazzetta dello Sport skrev at han vurderte å legge opp.

Konfrontert med disse ryktene, sier Ibrahmovic følgende til den svenske avisen.

- Vi får se. Jeg vet ikke engang selv hva jeg vil. Det skjer noe nytt hver dag. Hvem kunne forutse dette mer korona? Vi må bare prøve å leve og nyte livet, og ikke bekymre oss for mye. Jeg har en familie å ta vare på. Hvis de har det bra, så har jeg det bra.

Ommøblerer og trener

I samme intervju forteller den tidligere Inter-, Barcelona og Manchester United-spilleren at han ikke kommer til å spille for Hammarby, den svenske klubben han kjøpte seg inn på eiersiden i i fjor.

Nå får 38-åringen karantenetiden til å gå med diverse prosjekter i familiens lukskushjem i Stockholm.

- Det kan være alt fra å ommøblere til å se på TV eller trene på gymmen. Jeg liker å være hjemme. Jeg er ikke så mye ute og trives best i mitt eget hjem, sier han.

Ibrahimovic har scoret tre mål på åtte Serie A-kamper etter returen til AC Milan i januar.