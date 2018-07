Zlatan vil «forsvinne» etter fotballkarrieren

Zlatan Ibrahimovic hevder at han ikke liker seg i rampelyset og at han kommer til å trekke seg tilbake så snart dagene som fotballproff er over.

Det sier den svenske superstjernen i et intervju med ESPN, ifølge Expressen.

Zlatan spiller nå for Los Angeles Galaxy etter en lang, suksessrik karriere i Europa. 36-åringen vil ikke si noe om hvor lenge han kan fortsette karrieren, men tror han vil slutte å skape avisoverskriften den dagen han legger fotballstøvlene på hylla.

– Jeg har alltid sagt at når jeg slutter med fotball, så vil jeg bare forsvinne, sier han.

– Folk kjenner meg som fotballspilleren Zlatan, ikke som personen jeg faktisk er. Jeg har en utrolig fin familie, og jeg forsøker å holde det profesjonelle utenfor familien. Jeg vil ikke at barna mine skal havne i min skygge, de er viktigere enn jeg er, og når jeg er ferdig så kommer jeg til å forsvinne. Jeg tror ikke det er mulig, men jeg skal forsøke, fortsetter svensken.

Torsdag spiller han og Galaxy byderby mot Los Angeles FC på bortebane. Det kan skje med både Adama Diomande (LAFC), Ola Kamara og Jørgen Skjelvik (begge LA Galaxy) på banen.

(©NTB)

