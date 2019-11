Zlatans avskjedsbilde vekker reaksjoner

Zlatan Ibrahimovic sa onsdag farvel til LA Galaxy og MLS med et selvsikkert innlegg på Instagram. Detaljer ved bildet har skapt reaksjoner.

Det ble med to sesonger i USA for supersvensken. Etter 52 ligamål på 56 kamper, er 38-åringen klar for nye utfordringer.

Onsdag kveld annonserte Galaxy via sin hjemmeside at Zlatan skiller lag Los Angeles-klubben. Kort tid etter bekreftet spissen dette selv gjennom et innlegg på Instagram.

Farvel på Zlatan-vis

- Jeg kom, jeg så, jeg erobret, skriver den svenske stjernespissen i innlegget.

Med dette refererer svensken trolig til byen Los Angeles, og den Amerikanske fotballen.

- Takk LA Galaxy for at dere har fått meg til å kjenne meg i live, igjen. Til Galaxy-fansen: Dere ville ha Zlatan og jeg ga dere Zlatan. Vær så god. Nå fortsetter eventyret ... dere kan gå tilbake til å se på baseball, fortsetter svensken.

Teksten flankeres av et bilde der Zlatan i overlegen stil står og ser utover Los Angeles med armene utstrakt. Det er spesielt én detalj som skaper reaksjoner.

Tabbe eller hån?

Bildet viser nemlig at 38-åringen speider ut over en av Los Angeles sine fotballstadioner. Ved første øyekast skulle man kanskje tro at arenaen det dreier seg om er Galaxys hjemmebane Dignity Health Sports Park.

Det viser seg å være feil.

Arenaen Zlatan ser ned på er faktisk Banc of California Stadium, hjemmebanen til Galaxys erkefiende Los Angeles FC.

LA FC slo Zlatans Galaxy ut i kvatfinalen av MLS-sluttspillet, i det som trolig er svenskens siste kamp i amerikansk fotball. Bildet har derfor skapt forundring. Nå spekuleres det i om svensken gjorde dette med vilje, eller om det er en glipp?

Dominerte El Tráfico

Siden Zlatans inntog i MLS har Los Angeles-lagene møttes 6 ganger. Derbyet har fått tilnavnet «El Tráfico», en tydelig referanse til den beryktede trafikken i byen.

I disse oppgjørene skåret Zlatan hele ni ganger, og tapte bare én gang. Paradoksalt nok klarte svensken aldri å vinne på Banc of California Stadium, som er pussig når man tar stadionvalget med i betraktningen.

- Okei, så Zlatan ser ut over arenaen der han spilte sin siste MLS-kamp og ble utklasset, skriver journalisten Nic Gulas på Twitter.

Ingen titler

Svensken klarte aldri å lede Galaxy til en tittel, noe som har vakt reaksjoner knyttet til ordbruken i innlegget.

- Zlatan erobret ingen ting i MLS, skriver sportsjournalist Zach Cavanagh på Twitter.

38-åringens fremtid klubbfremtid er foreløpig usikker. Svensken har vært innom ni forskjellige klubber siden karrieren begynte for 20 år siden. I innlegget hinter Zlatan likevel til at karrieren fortsetter.