Zlatans kryptiske beskjed: – Jeg kommer tilbake

Zlatan Ibrahimovic kan ha spilt sin side kamp i USA og antyder at Spania blir neste stopp.

Spekulasjonene har rast rundt den svenske fotballstjernens framtidsplaner etter at kontrakten hans med Los Angeles Galaxy nå utløper.

Selv har spissveteranen holdt kortene tett til brystet.

Tirsdag la han samtidig ut en melding på sin Instagram-profil som setter ny fart i ryktene om hvilket land som blir neste stopp.

– Hei, Spania! Gjett hva? Jeg kommer tilbake, sier Ibrahimovic i den korte videomeldingen.

Hva som ligger i meldingen er derimot helt uvisst. Zlatan er en luring.

I sosiale medier er raser spekulasjonene godt i gang om at det kan bety en retur til spansk fotball for spissen. Han har et opphold i Barcelona bak seg fra tidligere.

Andre tolker det hele som et reklamestunt fra den svenske profilen. Zlatan har nemlig flere ganger de siste årene lagt ut hemmelighetsfulle beskjeder i sosiale medier som siden har vist seg å være reklameoppdrag, skriver Aftonbladet.

Den svenske storavisen siterer videre Gazzetta dello Sport-journalist Nicolo Schira, som på twitter hevder å kjenne til at Zlatans framtid i første rekke handler om tre alternativer: Napoli, Bologna og Flamengo.

Svensken har samtidig vært klar på at MLS kan miste en stor attraksjon.

– Om jeg ikke fortsetter, kommer ingen til å vite hva MLS er, sa han nylig ifølge Los Angeles Times.

Fredag røk 38-åringen og Los Angeles Galaxy ut av MLS-sluttspillet for naboene Los Angeles FC. Svensken scoret ett og bidro med én målgivende i 3-5-tapet.

Zlatans toårskontrakt med LA Galaxy utløper i desember.

(©NTB)