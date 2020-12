Zouma stanget Chelsea til tabelltopp

Olivier Giroud fortsatte sitt scoringsrush, men det var Kurt Zouma som med et hodestøt sendte Chelsea til tabelltopp med 3-1 over Leeds foran egne fans.

På dagen da det for første gang siden mars ble spilt Premier League-fotball med tilskuere på tribunene fikk 2000 Chelsea-tilhengere se laget sitt vinne en spennende og severdig kamp og klatre til topps på tabellen, ett poeng foran Tottenham og Liverpool.

Patrick Bamford ga Leeds en tidlig ledelse, men onsdagens firemålsscorer Giroud utlignet før pause, og Zouma ble matchvinner da han nikket inn et hjørnespark. På overtid satte innbytter Christian Pulisic punktum da han skled inn serven fra en ellers sjansesløsende Timo Werner.

De to andre i tettrioen spiller søndag og kan gå forbi igjen da, men det la ingen demper på gleden hos Chelsea-spillerne og deres tilhengere.

Etter at tilskuere andre steder i London blamerte seg med buing under Black Lives Matter-markeringen før avspark, høstet knelingen varm applaus på Stamford Bridge. I sin første hjemmekamp med tilskuere siden mars innledet Chelsea forrykende, og Hakim Ziyech og Olivier Giroud kom til store sjanser før det var spilt to minutter.

Likevel var det Leeds som scoret, etter en kontring ut av Marcelo Bielsas lærebok. Kalvin Phillips slo en perfekt bakromspasning, og Patrick Bamford skrudde på turboen. Han rakk ballen akkurat mellom keeper Edouard Mendy og forsvarer Kurt Zouma og slo den i åpent mål.

Werner-miss

Etter ti minutter burde Timo Werner ha gjort 1-1. Giroud stusset et hjørnespark mot lengste hjørne. Ved skulle tyskeren sette foten på ballen og hjelpe den over streken, men i stedet traff han helt feil så den spratt utover. Han nådde den igjen og vippet den mot mål, men i undersiden av tverrliggeren.

I stedet kom utligningsmålet etter en snau halvtime. Ziyech satte opp Reece James, som slo flatt inn fra høyre. Ved nærmeste hjørne av 5-meteren slengte Giroud ut beinet og styrte ballen inn.

Franskmannen som scoret fire mål da Chelsea onsdag sikret gruppeseier i mesterligaen med 4-0-seier i Sevilla fortsatte dermed scoringsformen også i serien. Giroud har scoret i ni av de elleve Premier League-kampene han har startet i 2020, deriblant alle de seks siste.

Forarbeidet var det siste Ziyech gjorde før han måtte ut med hamstringskade. Leeds hadde mistet Robin Koch med skade allerede før det var spilt ti minutter.

Store sjanser

Det var en kamp med masse situasjoner i begge ender av banen, og i det 57. minutt var Leeds veldig nær et ledermål da Rafinha tok et hjørnespark på direkten. Skuddet ble blokkert av Thiago Silva, men ballen spratt ut til Rafinha som skjøt over mens keeper Mendy var ute av spill etter å ha kastet seg etter det første skuddet.

Minutter senere kom Werner til en stor dobbeltsjanse som ble reddet av Leeds-keeper Illan Meslier. Mason Mounts forsøk på returen ble klarert til hjørnespark, og da lyktes det for Chelsea. Zouma brukte muskler i en luftduell og stanget inn serven fra Mount.

Det var ikke Werners dag, og han misset en ny stor sjanse alene med Meslier før han på overtid valgte å sentre til Pulisic og dermed kunne gå av banen med en assist.

(©NTB)

Reklame Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot