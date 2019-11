Zucca og Minnesota Wild stoppet Arizona Coyotes' seiersrekke

Jordan Greenway sørget for at Minnesota Wild tok seier nummer tre på de fire siste NHL-kampene med 3-2-scoringen over Arizona Coyotes i siste periode.

12.11 minutter ut i 3. periode kom matchvinnerscoringen. Kevin Fiala sendte Minnesota Wild i føringen 14.39 minutter ut i 1. periode. Zack Parise sørget for at Minnesota igjen tok ledelsen 2-1 5.39 minutter inn i 2. periode. – Du prøver å si til deg selv at du må fortsette å jobbe hardt og at det vil gi utslag til sist. Heldigvis gikk det veien i kveld, og det aller viktigste er at vi kjempet helt inn og vant kampen. Det var viktig for oss nå, sa Parise. Mats Zuccarello fikk verken scoring eller assist denne gangen, men noterte seg for pene 16.39 minutter på isen. Minnesota Wild har sju seirer på 19 kamper og er nest sist i Western Conference med kun Los Angeles Kings bak seg på tabellen. St. Louis Blues topper. Minnesota Wild spiller neste kamp hjemme mot Carolina Hurricanes lørdag kveld norsk tid. (©NTB)