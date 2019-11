Zuccarello-assist i storseier for Wild

Mats Zuccarello leverte sin åttende assist for sesongen da hans Minnesota Wild overkjørte Ottawa Senators fredag i NHL. Wild vant hele 7-2.

Minnesota Wild, som har slitt på bunnen i sin avdeling i NHL denne sesongen, har de siste ukene hevdet seg, og fredag kveld sikret de seg nok en seier for sesongen.

Det ene av Ottawa Senators to mål ble satt i første periode, i 15. spilleminutt.

Etter første pause kom Wilds nettkjenninger på rekke og rad. Ryan Donato sørget for en utligning for hjemmelaget Minnesota Wild i 9. spilleminutt, før Senators tok ledelsen igjen minuttet senere. Ledelsen til bortelaget holdt ikke lenge, for minuttet etterpå leverer Mats Zuccarello en assist til lagkameraten Jared Spurgeon som sørger for nettkjenning og en 2-2-utligning. To minutter senere øker Wild ledelsen til 3-2, signert Zach Parise.

I tredje periode overkjører Wild Senators og leverer nettkjenning på nettkjenning. Det første målet ble satt av Wilds Luke Kunin i 4. spilleminutt. To minutter senere sørger Ryan Hartman for nok et Wild-mål to minutter senere til stillingen 5-2, før Eric Staal setter nok et mål i målfesten. Deretter setter Jason Zucker punktum med Wilds 7. mål på hjemmeisen.

Ifølge Minnesota Wild føyer fredagens kamp seg inn i historiebøkene over antall mål scoret på hjemmebane i løpet av en kamp. Laget har ikke scoret så mange mål på hjemmebane siden februar 2018. Da scoret de åtte mål.

Mats Zuccarello fikk 16 minutter på isen.

Minnesota Wild ligger nest sist på tabellen i vestlig avdeling i NHL.

