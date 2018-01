Zuccarello fikk en støkk i garderoben

- Jeg trodde at jeg var benket, sier Mats Zuccarello.

N.Y. RANGERS - PHILADELPHIA: 5-1

NEW YORK (Nettavisen): Trener Alain Vigneault hadde en overraskelse på lur til spillerne i New York Rangers da de møtte opp til den viktige matchen mot Philadelphia Flyers natt til onsdag.

Den påvirket Mats Zuccarello mest av alle.

- Jeg trodde at jeg var benket. Jeg pleier å se på høyresiden av lagoppstillingen på tavla, sier Zuccarello til Nettavisen.

Der så han ikke navnet sitt.'

- Jeg tenkte «Ja, ja, det var litt overraskende, men vi får bare tåle det. Coachen bestemmer». Så kikket jeg på venstresiden og så navnet mitt.

Zuccarello som venstreving er et sjeldent syn.

- Jeg vet ikke om jeg har spilt venstreving under AV før. Det er en stund siden jeg har gjort det, men det gikk greit. Det gjelder bare å fokusere på litt andre ting. I dag ville jeg fokusere mest på det defensive, så fikk det andre komme etter hvert. Det viktigste var å få to poeng til laget.

Nøkkelmatch



Etter tap i to strake kamper mot lag Rangers kjemper direkte mot i kamp om en sluttspillplass, mot henholdesvis New York Islanders og Pittsburgh Penguins, trengte blåtrøyene fra Broadway desperat en seier mot en tredje sluttspillrival fra sin egen divisjon.

Disse poengene er svært viktige når det er så jevnt på tabellen. Det gis rett nok bare to poeng for seier i NHL, men de to poengene blir i praksis fire når du enten får dem og samtidig nekter en rival å få dem, elle du mister dem og samtidig gir dem til en rival.

Det ene laget fremsto som tamt, ukoordinert og uinteressert i denne kampen også, men nå var det ikke New York Rangers som fortjente denne beskrivelsen, men heller motstanderen.

Rangers vant enkelt 5-1.

- Det var deilig. Dette behøvde vi, for å få smilene tilbake i garderoben. Dette smakte godt, sier Zuccarello til Nettavisen.

- Dette var en viktig kamp, men det viktigste var å få en god følelse i garderoben igjen, fortsetter 30-åringen.

Kampen åpnet dog som en drøm for Flyers.

2,06 minutter etter første dropp tok bortelaget ledelsen. Et skudd fra Radko Gudas ved høyre vant hadde retning utenfor målet til Henrik Lundqvist, men Jordan Weal styrte pucken inn i nettmaskene bak svensken. Wayne Simmonds fikk andreassist her.

- Det har ikke så mye å si at de scorer først, så lenge vi fortsetter å male på, kommenterer Zuccarello.

Nash i sentral rolle



Rick Nash utlignet til 1-1 etter 6,30 minutters spill, da han kom alene med Brian Elliott etter en utsøkt langpasning fra Pavel Butsjnevitsj.

Tre minutter før første periode tok slutt, satte J.T. Miller inn 2-1 for Rangers da han endret retning på et skudd fra Ryan McDonagh. David Desharnais fikk også en assist ved denne scoringen.

Paul Carey la på til 3-1 i undertallsspill 19,50 minutter ut i åpningsperioden, etter framspill av Peter Holland, som ble hentet opp fra AHL før denne matchen.

Midtveis i midtperioden stjal - «fikk» er vel egentlig mer beskrivende - Michael Grabner pucken fra Jakub Voracek på blålinja idet Flyers stormet i angrep og Voracek var bakerste mann. Grabner endte dermed opp alene med keeper Brian Elliott og satte inn 4-1 på nådeløst vis.

Det tok livet av spenningen i denne kampen.

Heldigvis tok det ikke liv av underholdningen. Rick Nash levde opp til kontrakten sin og bød på en marsipankake av en scoring på tampen av andre periode, da han vippet pucken i krysset bak Elliott og sørget for 5-1. Marc Staal jobbet ikke hardt for å få den assisten der.

Det er rart hvor enkelt ishockey ser ut når det ene laget tar seg fri fra arbeidet sitt.

Som bonus fikk New York Rangers også hjelp av New Jersey Devils, som slo New York Islanders. Dermed er Rangers nå tilbake blant de åtte beste lagene i den østre avdelingen av NHL, og ligger nå an til en plass i sluttspillet.

Mest sett siste uken