Zuccarello hyllet av Rangers og gamlefansen

Det ble et rørende gjensyn med gamle minner, fans og lagkompiser for Mats Zuccarello da hans nye lag for første gang møtte New York Rangers mandag kveld.

Foran gjensynet med New York Rangers var Minnesota Wild-spiller Mats Zuccarello (32) klar på at avskjeden med gamleklubben ble vondere enn den hadde behøvd å være. Han trodde han ville få spille for Rangers til karrieren var over.

Men Zuccarello ble byttet bort til Dallas Stars i februar, etter mer enn 500 kamper for New York-klubben og gikk deretter til Minnesota.

Rørende

Tirsdag var første gang Zuccarello var tilbake etter den såre avskjeden tidligere i år, denne gangen skulle han spille mot gamle lagkompiser.

I pausen før tredje periode ble det vist en video på skjermene på Zuccarello sin gamle hjemmebane Madison Square Garden med høydepunkter fra hans tid som Rangers-spiller fra 2013 til 2019. En tydelig beveget 32-åring fulgte med, og mindre rørt ble han ikke da videohyllesten var over. Ordene «Thank you Zucc!» ble stående på skjermene, og et samlet Rangers-publikum reiste seg og jublet for ham.

– Det er så man får frysninger på ryggen. For et forhold han fikk til folk i New York, kommenterte TV-reporterne, som ventet på siste periode.

– Han overpresterte. Han var den lille fyren som fant en måte å bli stjerne på.

Finner seg til rette

Zuccarello har beskrevet det som hardt å oppleve at det som er klubben du føler lojalitet og tilhørighet til, kvitter seg med deg.

– Plutselig ville de ikke ha deg mer. De gikk i en annen retning. For meg var det hardt å akseptere i starten. Jeg blir følelsesmessig involvert på den måten. Jeg er lojal og ville bli på laget, sier han.

Zuccarello er klar på at han begynner å finne seg til rette i sin nye klubb.

– Det tok sannsynligvis litt lengre tid enn jeg hadde håpet på, men jeg føler meg mer og mer komfortabel hver eneste dag jeg kommer inn i garderoben og på isen. Når du vinner, får du også mer selvtillit, sier han.

