Zuccarello-mål i tett og målrik kamp som endte med seier

Colorado Avalanches Nathan MacKinnon (t.h.) i en takling med Minnesota Wilds forsvarer Carson Soucy under oppgjøret mellom de to lagene i Denver, Colorado fredag kveld. Foto: David Zalubowski/ AP/ NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Borteoppgjøret for Minnesota Wild mot Colorado Avalanche ble målrikt og endte med seier for gjestene. Mats Zuccarello smalt inn sitt niende mål for sesongen.

Både hjemmelaget og gjestene fra Minnesota hadde mye de ville bevise under romjulsoppgjøret i Pepsi Center i Denver. Wild hadde seieren over Calgary Flames på julaften bak seg, men det sviende 0-6-tapet over Winnipeg Jets på hjemmebane den 22. desember satt nok fremdeles i. Kampen mot Colorado Avalanche ble også et målrikt og tett oppgjør hvor lagene vekslet på å være i ledelsen. Første periode startet friskt med at gjestene i løpet av de første ti minuttene fikk inn to mål, først av Carson Saucy og deretter fra Eric Staal. Hjemmelaget våknet til og greide å hente inn ledelsen før første pause. Ved inngangen til andre periode sto det først likt, fram til Wilds Brad Hunt kom i posisjon og ved hjelp av Luke Kunin og Matt Dumba fikk lagt bortelaget i ledelsen igjen. Slik ville imidlertid ikke Nathan MacKinnon i Avalanche at stillingen skulle gå til neste pause, så under ett minutt før dommeren blåste av fikk han lurt pucken inn i nettingen bak Wilds målmann Devan Dubnyk. Dermed var det på nytt likt mellom lagene. Bare halvannet minutt inn i tredjeperioden greide hjemmelaget å ta ledelsen på kampen da Matt Calvert satte stillingen til 4-3. Da ble det fart i Minnesota Wild som i løpet av kampens siste ni siste minutter satte inn tre mål. Det første sto Mats Zuccarello for da han i et heftig samspill med Zach Parise og svenske Jonas Brodin la inn 4-4 for Wild. I løpet av de neste minuttene ble Zuccarellos mål fulgt opp av to nye, fra Victor Rask (5-4) og fra Ryan Suter som gjorde det siste 6-4-målet. Med fredagens kamp har Mats Zuccarello scoret ni mål så langt for Minnesota Wild denne sesongen. Han hadde 15 minutter på isen under kampen mot Avalanche. (©NTB)