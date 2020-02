Zuccarello med assist da Wild slo Oilers 5–3

Minnesota Wild endte med å knuse Edmonton Oilers 5–3 i NHL-oppgjøret fredag. Norske Mats Zuccarello noterte seg en assist, men Jared Spurgeon var dagens helt.

Det ble en jevn kamp der Edmonton-laget lå i føringen, mens Wild jobbet hardt og hentet dem inn med utligning hver gang de ledet, fram til stillingen 3–3 etter to perioder.

I tredje periode gjorde Minnesota Wilds Jared Spurgeon kort prosess, scoret periodens eneste to mål og sørget for at laget kunne reise hjem med 5-3-seieren i boks.

Kjempet hardt

Skuddstatistikken viser at tross 3–3 etter de to første periodene, hadde gjestene fra Minnesota hatt 29 skudd på mål mot Edmonton-spillernes 18.

Det hadde ikke gått ett minutt av kampen før Ryan Nugent-Hopkins sendte hjemmelaget i ledelsen. Han var plassert noen meter rett foran mål, fikk en pasning fra Kailer Yamamoto og overlistet målvakt Alex Stalock med skudd fra kort hold.

Den første utligningen kom i det niende minutt. Etter at Oilers' målvakt først klarerte ett angrep, snappet Kevin Fiala opp pucken på siden av nettet og manøvrerte den over til motsatt side, der han fyrte av et backhandskudd i åpent mål, 1–1.

Hjemmelaget tok tilbake ledelsen etter 13 minutter, med nesten en kopi av det første målet. Yamamoto sendte en nydelig pasning over isen til Nugent-Hopkins, som denne gang skjøt den rett i nettaket forbi Stalcok.

Snedig Zuccarello

I andre periode var det en snedig tversoverpasning over hele banen fra Mats Zuccarello som ga Carson Soucy muligheten til å utligne til 2-2, det skjedde etter nesten 6 minutter av den perioden.

Drøyt to minutter senere tok Oilers tilbake ledelsen 3–2 ved Leon Draisaitl. Han forsøkte egentlig å sende pucken til en av sine egne, men den traff en Wild-forsvarer og havnet rett i mål.

Så kom de tre perlene til Spurgeon: Først utligningen etter knapt 11 minutter av andre periode til 3–3. Deretter sørget han for at Wild for første gang i kampen gikk opp i ledelsen, 4-3, med et kjempeskudd fra skrå vinkel halvveis i siste periode. Den siste spikeren i kista kom under to minutter før slutt, da Spurgeon scoret på målgivende pasning fra Eric Staal.

Zuccarello fikk 14 og et halvt minutt spilletid fredag kveld.

(©NTB)