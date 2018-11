Zuccarello med skadecomeback i tungt Rangers-tap

Mats Zuccarello var tilbake i oppstillingen til New York Rangers mot Philadelphia Flyers etter et skadefravær, men klarte ikke forhindre 0-4-tap i NHL fredag.

Nordmannen har måttet stå over tre strake kamper på grunn av lysketrøbbel, men kjente bedring på torsdagens trening og friskmeldte seg selv.

Trener David Quinn ønsket veteranen velkommen tilbake ettersom han bare hadde elleve friske løpere, men måtte se at laget sitt ikke var på topp mot Flyers.

Zuccarello markerte seg med en oppofrende blokkering foran eget bur med bare 36 sekunder igjen av første periode, men viste ellers tegn på å være rusten etter å ha vært ute av spill.

– Det var mye usikkerhet, men han var sikker på at han skulle klare seg. Jeg ville sette ham i den situasjonen, sa Quinn etter kampen.

– Det er en vanskelig skade, men han følte seg bra nok til at vi kunne putte ham der han hører hjemme, fortsatte treneren.

Kontring

Travis Konecny ga Flyers ledelsen i første periode da han sendte en puck i mål via Henrik Lundqvists hanske, i en forsvarer og i mål.

Svenske Lias Andersson ble servert en sjanse alene med keeper med knappe seks minutter igjen av kampen, men sviktet i avslutningsøyeblikket.

Like etter skjøt Rangers' Tony DeAngelo i stanga, men Flyers svarte med en kontring og 2-0 da Konecny serverte Sean Couturier.

Rangers gikk for alvor i oppløsning i sluttminuttene. Jordan Weal satte 3-0 i tomt bur med to minutter igjen, før Couturier satte sitt andre for dagen like etter.

– Vi er litt tregere i alt vi gjør. Vi gjør ting som vi normalt ikke gjør med pucken. Til slutt får vi det vi fortjener, sa Quinn.

Lysketrøbbel

Zuccarello hadde mistet seks av de siste sju kampene før fredagens oppgjør på grunn av en trøblete lyske, som har vært vanskelig å kontrollere.

– Det er vanskelig. Du tror du er frisk, men så presser du deg for hardt, så du får et tilbakeslag. Det er en skade som er vanskelig, fordi jeg har ikke hatt den før, så jeg vet ikke hvordan det skal føles, sa 31-åringen etter torsdagens trening.

Fredagens seier var utrolig kjærkommen for Flyers, som sto med fire strake tap. Resultatet satte samtidig en stopper for Rangers' seiersrekke. Quinns menn sto med tre strake seirer og hadde vunnet ni av de siste elleve kampene.

