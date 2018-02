Zuccarello nådde 300 NHL-poeng da Rangers tapte igjen

Nordmannens antall assist er det kun et par av Rangers' virkelig store legender som kan måle seg med.

NASHVILLE PREDATORS - N. Y. RANGERS 5-2:

New York Rangers havner i stadig mer trøbbel. Kvalitieten på spillet må løftes betydelig om storklubben skal klare å kvalifisere seg for NHL-sluttspillet.

Borte mot fjorårsfinalist Nashville Predators var Mats Zuccarellos lag aldri spesielt nær en kjærkommen seier. Nordmannen sto for en målgivende pasning da J.T. Miller halverte Nashvilles ledelse i et overtallsspill.

Reduseringen til 1-2 kom bare noen få sekunder ut i den tredje perioden. Zuccarellos assist snudde likevel ikke lykken for New York Rangers, som tapte oppgjøret 2-5.

Så lenge laget ikke vinner er nordmannen aldri fornøyd. Dermed var det nok heller ingen trøst at nattens målgivende pasning tok ham opp i 300 målpoeng i NHL, alle sesonger inkludert.

Zuccarello er nå dessuten den første spilleren i Rangers som har minst 30 assist i fem sesonger på rad siden backlegenden Brian Leetch fortsatt spilte i klubben. Leetch klarte for øvrig bragden i elleve sesonger på rappen i perioden 1988-1999.

Blant løpere i New York Rangers klubbhistorie er Zuccarello den første som klarer 30 assist eller mer i fem strake sesonger siden selveste Mark Messier. Sistnevnte gjorde det seks ganger på rad fra 1991-92 til 1996-97.

På vei ned



Manhattanklubben har nå tapt sju av de ti siste kampene. Rangers ligger sist av samtlige lag i den tøffe Metropolitan-divisjonen, selv om det fortsatt bare er to poeng opp til Phialdelphia Flyers, som per i dag ligger an til siste wildcard til sluttspillet.

De siste dagene har det kommet rapporter om at klubbledelsen ikke tror Rangers kan vinne sluttspillet om Stanley Cup denne sesongen.

Det har skutt fart i spekulasjoner rundt framtida til Mats Zuccarello og andre rutinerte nøkkelspillere. Kanskje velger Rangers å bytte bort den norske profilen før fristen for overganger løper ut i slutten av februar.

Etter en målløs første periode, satte hjemmelaget inn to mål i andre periode. Først fikk P.K. Subban nettkjenning etter bare 19 sekunder, før det gikk nesten 17 minutter til Kevin Fiala la på til 2-0.

Mest spilletid



I tredje periode kom den nevnte assisten fra Zuccarello, som gjorde at J.T. Miller kunne redusere. Dermed punkterte han også nullen for Predators' finske keeper, som hadde holdt buret rent i sine to foregående kamper.

Videre utover perioden la Colton Sissons på til 3-1 for Nashville, før Mika Zibanejad igjen reduserte for gjestene fra New York. Viktor Arvidsson la på til 4-2, før Kevin Fiala meldte seg igjen og satte sluttresultatet til 5-2 da det sto igjen litt over to minutter på klokken.

Zuccarello fikk 20.30 minutter på isen for et New York Rangers, mest av samtlige løpere på laget.

Den dårlig perioden til Rangers fortsetter likevel. Bare én av de siste seks kampene er vunnet. Laget ligger på 11.-plass av 16 lag i den nordamerikanske toppligaens østre avdeling.

