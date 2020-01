Zuccarello og Minnesota Wild tapte jevn kamp mot Florida Panthers

Florida Panthers og Minnesota Wild fulgte hverandre tett i kampen i NHL natt til tirsdag. Mats Zuccarello og Wild gikk tapende ut av duellen som endte 4-5.

Panthers presset på fra start og fikk et tidlig mål på bortebane i Saint Paul i Minnesota. Etter fire minutter skled Keith Yandle inn i åpen sone framfor mål. Han skjøt direkte på pasningen fra Mike Hoffman og sendte Panthers i en 1-0-ledelse.

Rett før første pause utlignet Wild i overtallsspill. Jared Spurgeon fikk tak i pucken og sendte den i nettet via målmann Sergei Bobrovskji.

Florida Panthers jaktet sin femte strake seier, mens Minnesota Wild kunne ta sin tredje på rad etter å ha kjørt over Dallas Stars i 7-0-seieren lørdag.

I andre periode var også Panthers først ute med å score før Wild på nytt utlignet. Josh Brown sendte en langpasning fra egen sone mot Aleksander Barkov, som gikk mot mål og vippet pucken opp i nettaket bak Wilds målmann Alex Stalock. Målet kom sju og et halvt minutt ut i andre periode.

Noen minutter etter utlignet Luke Kunin til 2-2 for Wild mens laget var i undertall på isen.

Tredje perioden startet som de første to. Denne gang var det Jevgenij Dadonov som scoret for Panthers og økte til 3-2. Like etter hentet Wilds toppscorer Zach Parise laget inn i kampen igjen. Begge målene ble scoret i overtallsspill.

Luke Kunin førte for første gang Wild i ledelsen med 13 minuttet igjen å spille.

Deretter slo Panthers tilbake med scoring av Vincent Trocheck nær 16 minutter ut i siste periode, og Noel Acciari sikret seieren til Panthers fem sekunder før kampslutt.

Mats Zuccarello spilte litt over 18 minutter i kampen uten å markere seg nevneverdig.

