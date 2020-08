Zuccarello og Wild tapte for Canucks – sesongen er over

Tredje strake nederlag mot Vancouver sendte den norske NHL-profilens lag ut. Også på en rekke av ligaens stjerner må pakke bort utstyret sitt for sommeren.

Mats Zuccarello (32) sto for en assist på kampens første scoring mot Vancouver Canucks, noe som var hans første målpoeng etter NHLs gjenoppstart.

Men med tap 4-5 er sesongen over for ham og Minnesota Wild.

Zuccarello og laget ledet etter 2-1 etter den førsrte perioden, og 4-3 etter den neste, men greide ikke å holde på overtaket i kampen de var nødt til å vinne.

Les også: Zuccarellos trener får jobben fast

Bo Horvat utlignet til 4-4 med seks minutter igjen av ordinær spilletid.

Elleve sekunder



Med uavgjort etter tre perioder, måtte kampen derfor ut i overtid. Der avgjorde backen Christopher Tanev for Vancouver etter bare elleve sekunders spill.

Før kampen i Western Conference-sluttspillets vertskapsby Edmonton ledet Canucks 2-1 i kamper.

Og med et best av fem-spill i kvalifiseringsrunden før de ordinære sluttspillrundene er det dermed slutt for nordmannen og hans lagkamerater.

Les også: Zuccarello stortrives i Minnesota til tross for tøff start: – Jeg forventet mer av meg selv

Wild vant den første kampen mot Canucks, men har siden tapt de tre neste.

Stjernefall



Også stjernelagene Pittsburgh Penguins og Edmonton Oilers skuffet stort. Begge forsvant ut før NHL-sluttspillet kom skikkelig i gang natt til lørdag.

Oilers-festen på egen is stoppet allerede i fjerde kamp. Med 2-3-nederlaget for Chicago Blackhawks, er poengkongene Connor MacDavid, Leon Draisaitl og Edmonton ute av isdansen med 1-3 i kamper.

Penguins tapte 0-2 for Montreal Canadiens i Toronto. 2016- og 2017-mesterne, med den rutinerte duoen Sidney Crosby og Jevgeni Malkin i spissen, må dermed også pakke bagen og reise tidlig hjem med 1-3 i kamper.

Chicago Blackhawks og Montreal Canadiens er for øvrig de svakest rangerte lagene som fikk delta i denne sesongens utvidede NHL-sluttspill.