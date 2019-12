Zuccarello scoret, men Wild tapte likevel for Hurricanes

Mats Zuccarello scoret et viktig mål for Wild i lørdagens kamp mot Hurricanes, men hjemmelaget vant likevel overlegent 6-2 over gjestene fra Minnesota.

Zuccarellos mål kom ni minutter ut i andre periode. I et nydelig samspill med lagkamerat Eric Staal fintet Zuccarello ut målmannen til Carolina Hurricanes og plasserte pucken flott i venstre hjørnet av målet. Målet reduserte hjemmelagets daværende ledelse til 3-2 over gjestene. Minnesota Wild hadde ikke tapt på fem kamper før de møtte Carolina Hurricanes i PNC Arena i Raleigh lørdag kveld. Etter en svak start på serien har laget virkelig slått om og lå før matchen an til ta innpå den lengste rekken med 13 poenggivende kamper på rad fra 2016. Men det ville seg ikke sånn i lørdagens kamp. Etter en lovende åpning hvor Wild åpnet offensivt og etter bare to minutter gikk i ledelse, snudde etter hvert kampen i Hurricanes favør. Etter ni minutter utlignet Lucas Wallmark for hjemmelaget, og seks minutter etter fulgte lagkamerat Andrei Svechnikov opp og plasserte laget fra Nord-Carolina i ledelse. Etter pause fortsatte Hurricanes å presse. Etter snaut fem minutter økte Sebastian Aho hjemmelagets ledelse til 3-1, men denne reduserte altså Zuccarello fire minutter senere. Aho på Hurricanes lag hadde imidlertid truffet med formen. Enda to mål til skulle han sende inn i maskene bak Wilds målmann Alex Stalock, før kampen ble avsluttet. Innimellom hadde lagkamerat Joel Edmundson også økt hjemmelagets ledelse. Med sluttresultatet 6-2 til Hurricanes måtte Wild se seg grundig slått. Mats Zuccarello spilte totalt 17 minutter og 49 sekunder i lørdagens kamp. Han har på 26 kamper hittil i sesongen scoret seks mål og hatt ti assists. (©NTB)

