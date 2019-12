Zuccarello-scoring for Wild i 2-3-tap i Las Vegas

Mats Zuccarello gjorde 1-0 for Minnesota Wild, men hans åttende scoring for sesongen var ikke nok til å hindre at hjemmelaget Vegas Golden Knights vant 3-2.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Mats Zuccarello kombinerte flott med Eric Staal og banket inn 1-0 i et overtallsspill under armen på Marc-André Fleury i Knights målet. I midtperioden utlignet først hjemmelaget ved Chandler Stephenson, mens Shea Theodore sendte hjemmelaget i ledelsen helt mot slutten av perioden. I tredje periode satte Tomas Nosek 3-1-målet for Knights, og Wild kom litt for langt etter. Mot slutten tok de ut målvakten og 2,15 minutter før slutt reduserte Zach Parise for Wild. Flere mål ble det ikke. Det var Mats Zuccarellos åttende mål hans 19. målpoeng denne sesongen. Han spilte 19.31 minutter av kampen, og 5. 09 minutter av dem i overtall. Minnesota som fikk en tøff start på sesongen står nå med 37 poeng på 34 kamper og ligger nest sist i Central Division. Spesielt for møtet i spillebyen var at ute på isen sto tre spillere fra topp ti fra 2003-draftet i NHL. Knights-målvakten Fleury var førstevalget, mens Staal var andrevalget. Også Wilds annen målscorer Parise var med blant de ti første valgene i den draftet. (©NTB)