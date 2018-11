Zuccarello sliter fremdeles med lyskeskaden

New York Rangers måtte klare seg uten nordmannen i lørdagens kamp mot Washington Capitals.

Denne saken er skrevet av nitten.no-redaktør Roy Kvatningen

NEW YORK (Nitten.no): Mats Zuccarello (31) spilte 15,29 minutter mot Philadelphia Flyers fredag, men var ikke å se i lagoppstillingen da New York Rangers skulle i aksjon igjen lørdag, bare 16-17 timer etter at kampen i Philadelphia var ferdig. Den endte for øvrig med tap 0-4 for Rangers.

Broadwaylaget har vunnet sju strake hjemmekamper og må kunne kalles et av overraskelseslagene i NHL denne sesongen. New York Rangers befinner seg i skrivende stund på sluttspillplass. Det er over forventning for et lag som offisielt er i «rebuild»-modus.

Trener David Quinn forklarte før kampstart at Zuccarello ble spart fordi han fremdeles kjenner lyskeskaden som har forfulgt ham nesten hele november.

Overfor Nitten.no forteller Zuccarello at skaden ikke slipper tak.

- Den er ikke bra, så jeg må la den hvile litt lenger, sier 31-åringen.

Fredagens kamp var hans første siden 15. november, som da var den første siden 6. november. Han har altså bare spilt to av Rangers’ åtte siste kamper, før lørdagens møte med Washington Capitals.

Etter det Nitten.no erfarer kommer Zuccarello heller ikke til å spille mandagens kamp mot Ottawa Senators.

Nordmannen er inne i det siste året av sin fireårskontrakt med New York Rangers.

NB! Kampen mot Washington Capitals pågår i skrivende stund og kan ses direkte på Viaplay.

