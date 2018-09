Mats Zuccarello var ikke i aksjon da New York Rangers avsluttet NHL-oppkjøringen med 4-2-seier borte mot Philadelphia Flyers.

Dermed vant Rangers tre av seks treningskamper i opptakten til den nye sesongen.

Gjestene fra New York avgjorde torsdagens oppgjør i midtperioden. Da sørget Vinni Lettieri, Brett Howden og Vladislav Namestnikov for at det sto 3-0 på lystavla.

Flyers reduserte to ganger ved Ivan Provorov og James van Riemsdyk i tredje periode, men kom ikke nærmere. På tampen punkterte Kevin Hayes kampen da han gjorde 4-2 i et tomt mål.

Zuccarello var ikke på isen i Philadelphia. 2018/19-sesongen kan vise seg å bli hans siste i New York Rangers. Han har et ønske om å bli værende, men det er store omveltninger i klubben for tiden. Rangers har valgt å satse ungt, og det er høyst usikkert om 31 år gamle Zuccarello er i framtidsplanene.

New York-laget innleder NHL hjemme mot Nashville Predators førstkommende torsdag.

Andreas Martinsen spilte 10.21 minutter for Chicago Blackhawks i 1-2-tapet hjemme mot Ottawa Senators. Nordmannens lag har tapt fire av fem kamper i oppkjøringen.

Siste testoppgjør er hjemme mot Columbus Blue Jackets lørdag. Blackhawks møter nevnte Senators i Canada i NHL-premieren.

