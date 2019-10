Zuccarello tilbake i trening – kan bli spilleklar tirsdag

Mats Zuccarello (32) er klar for kamp tirsdag dersom han blir spurt. Den norske NHL-stjernen legger ikke skjul på at det har vært tungt å være ute med skade.

Nordmannen har gått glipp av Minnesota Wilds siste fire kamper. Nordmannen er ute med en skade «i underkroppen».

Men mandag var Zuccarello tilbake i trening og skal være aktuell for tirsdagens kamp mot Edmonton Oilers. Det skriver Michael Russo , NHL-journalist for The Athletic. Han hevder Zuccarello skal snakke med trenerteamet i løpet av tirsdagen og at nordmannen ønsker å spille.

– Klar om jeg blir spurt

For å gjøre det må han fjernes fra «injured reserve»-listen han ble satt på lørdag.

Den innebærer at klubben kan hente opp en erstatter fra farmerlaget og at Zuccarello ikke kan spille i løpet av de neste sju dagene. Så lenge han står på den er han uaktuell for de neste to kampene, men nordmannen kan fjernes fra listen dersom han er frisk.

I et intervju på klubbens Twitter legger heller ikke nordmannen skjul på at han ønsker å spille tirsdagens oppgjør (natt til onsdag norsk tid).

– Det er ikke opp til meg, men vi spillere er klare om vi blir spurt, sier nordmannen.

Savner miljøet

Å sitte på sidelinjen er ikke noe nordmannen trives med.

– Jeg ønsker bare å være i garderoben og være en del av det. Hver gang du er skadd, er du på en måte på utsiden. Det er en følelse ingen liker, sier Zuccarello videre.

32-åringen står foreløpig uten målpoeng i sin nye klubb. Minnesota Wild står med to seire og seks tap så langt i sesongen og ligger nederst i sin avdeling. Søndag fikk de en opptur mot Monreal Canadiens. Den kan bety mye, tror Zuccarello.

– Det er alltid tøft når man ikke vinner kamper. Jeg har vært del av det mange ganger før. Et år tror jeg vi hadde én seier og sju tap på de første åtte og endte likevel i Stanley Cup-finalen. Det handler om selvtillit. Man kunne se det på selvtilliten nå, en seier gjør mye, sier «Zucca».

