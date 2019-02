Zuccarello tilbake på isen med tre assist i Rangers-seier

Mats Zuccarello var tilbake på isen for første gang siden allstarpausen og bidro med tre assist da New York Rangers slo New Jersey Devils 4-3 torsdag.

En infeksjon i foten satte ham utenfor 0-1-tapet mot Philadelphia Flyers tidligere i uken, og trener David Quinn meldte da at nordmannen var ute på ubestemt tid. Torsdag var han tilbake igjen, og førsterekka med Zuccarello, Mika Zibanejad og Chris Kreider herjet. Zibanejad scoret tre mål, deriblant vinnermålet 4.36 minutt før slutt på pasning fra Zuccarello. Rangers lå tidlig under 0-2 i bortekampen mot naboklubben fra andre side av Hudson-elva, men vendte til sin femte seier på de siste sju kampene. Zuccarello har fire mål og åtte assist i de seks siste kampene han har spilt, og om førsterekka fortsetter å levere som nå kan Rangers begynne å drømme om sluttspillplass likevel. Det er nå åtte poeng opp til den siste sluttspillplassen i Eastern Conference. – Vi kan ikke se for mye på tabellen akkurat nå. Vi må se hver kamp som en mulighet til å bli bedre, og så får vi telle opp til slutt, sa keeper Henrik Lundqvist, som reddet 19 skudd. Lekkert Zibanejad avsluttet kampen med tre mål og en assist. Zuccarello sto for pasningen til lagets tre siste mål, deriblant en lekker backhandpasning til Zibanejad på vinnermålet. Svensken fintet ut keeper og scoret med en egen backhand. Da hadde Rangers holdt pucken i sone i over ett minutt. – Jeg og Zuc hadde vært på isen en stund, og han fant litt rom. Det var en flott pasning, som alltid. Med ham på isen trenger du bare å komme fri, for pasningene hans finner alltid køllebladet dit, sa Zibanejad, som i sine åtte siste kamper har åtte mål og fem assist. Det har vært snakk om at Zuccarello kan være på vei bort fra Rangers før overgangsvinduet stenger i februar, men det ønsker ikke Zibanejad. Førsterekka har 25 poengpoeng (11 mål, 14 assist) i de siste fire kampene der alle tre har vært på isen. Dominerer – Det stemmer for oss akkurat nå. Det er herlig å ha Zuc tilbake, og jeg er veldig fornøyd, sa svensken, som fikk skryt fra treneren. – Tidligere har målene hans kommet litt i byger, men akkurat nå er det en snøstorm. Slik Kreids og Zuc spiller blir den rekken dominerende, sa David Quinn. I en annen kamp torsdag tok avdelingsrival Philadelphia Flyers tok sin sjette strake seier med 3-2 borte mot Boston Bruins etter forlengning, mens Winnipeg trygget ledelsen i Central-avdelingen med 4-3 over Columbus Blue Jackets. (©NTB)

Debatt Skriv ditt leserbrev her Vil du delta i debatten?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening

(tjeneste under utvikling).

Mest sett siste uken