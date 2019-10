Zuccarello ute i minst en uke til

Mats Zuccarello kan tidligst komme tilbake i spill for Minnesota Wild i lørdagens hjemmekamp mot Los Angeles Kings.

Nordmannen er ute med en skade «i underkroppen» og er blitt plassert på Wilds såkalte «injured reserve»-liste.

Det innebærer at klubben kan hente opp en erstatter fra farmerlaget uten at Zuccarello regnes inn under lønnstaket, men at han samtidig ikke kan spille i løpet av de neste sju dagene. Nordmannen ble satt på IR-listen for to dager siden og kan dermed tidligst spille mot Kings.

Zuccarello har gått glipp av Wilds fire siste kamper som følge av skaden. Han kan heller ikke spille mot Edmonton Oilers tirsdag eller Nashville Predators torsdag.

Wild har hentet opp Gabriel Dumont fra farmerlaget Iowa Wild i AHL mens Zuccarello er skadd.

(©NTB)