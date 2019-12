Zuccarellos forrige klubb sparket treneren for etisk overtramp

NHL-klubben Dallas Stars sparket tirsdag sin hovedtrener Jim Montgomery og begrunnet det med oppførsel i strid med klubbens verdigrunnlag.

– Vi forventer av alle våre ansatte at de skal opptre med integritet og vise profesjonell oppførsel når de arbeider for og representerer vår organisasjon. Denne avgjørelsen er fattet på grunn av uprofesjonell atferd i strid med klubbens og NHLs grunnleggende verdier, sier sportsdirektør Jim Nill i en uttalelse på klubbens nettsted.

Det er ikke kjent hva Montgomery har gjort, men ligaen gikk så sent som mandag ut med et pålegg til sine klubber om at de straks må informere NHL-ledelsen om eventuelle tilfeller av uakseptabel oppførsel fra trenere og ledere. Bakgrunnen var at Bill Peters nylig trakk seg som trener i Calgary Flames etter at klubbens tidligere spiller Akim Aliu anklaget ham for å ha brukt rasistiske skjellsord i garderoben, noe Peters medga å ha gjort.

NHL-sjef Jim Bettman sa på en pressekonferanse at klubben ble tatt på senga av den saken. Han truet med strenge sanksjoner mot klubber som holder tilsvarende saker skjult for ligaens ledelse.

Montgomery var Mats Zuccarellos trener da nordmannen spilte for Stars siste del av forrige sesong. Zuccarello var ønsket med videre, men valgte i stedet å signere for Minnesota Wild.

Rick Bowness forfremmes av Stars til midlertidig hovedtrener etter å ha vært i trenerapparatet siden sommeren 2018. Derek Laxdal hentes inn fra farmerlaget Texas Stars som assistent for Bowness.

Stars har vært blant NHLs beste lag den siste måneden, og sparkingen av Montgomery kom som lyn fra klar himmel.

(©NTB)