Zuccarellos tidligere rekkekamerat signerte kjempekontrakt

Mats Zuccarellos tidligere våpendrager i New York Rangers, Chris Kreider, signerte mandag en ny og meget lukrativ sjuårskontrakt med NHL-klubben.

Kreiders nye Rangers-avtale skal ha en årlig lønnsramme på 6,5 millioner dollar, melder New York Post.

Det betyr at 28-åringen kan komme til å tjene rundt 45 millioner dollar i løpet av kontraktsperioden, tilsvarende rundt 430 millioner norske kroner.

Kreider var på utgående kontrakt og kunne gått gratis til en ny klubb 1. juli. Det har den siste tiden versert spekulasjoner om at NHL-profilen kunne komme til å bli byttet bort.

Mandag bekreftet imidlertid klubbpresident John Davidson at 28-åringen blir værende i Rangers. New York-klubben skal ha ønsket å signere en seksårskontrakt med Kreider, hvilket ville medført et høyere lønnskrav fra spilleren. Kompromisset ble sju år.

– Begge parter har jobbet hardt med dette. Begge sider er svært fornøyde med avtalen vi har klart å sette sammen, sa Davidson.

Han opplyste samtidig to av klubbens øvrige profiler, Igor Sjesterkin og Pavel Butsjnevitsj var involvert i en trafikkulykke søndag. Begge skal ha blitt fraktet til sykehus med det som betegnes som lettere skader.

