Zuccarellos trener får jobben fast

Skal lede Minnesota de to kommende sesongene.

Dean Evason (55) har signert en toårskontrakt med Mats Zuccarellos Minnesota Wild. Han ble ansatt som midlertidig trener 14. februar.

Wild hadde en sterk periode etter at Evason tok over jobben som midlertidig. På tolv kamper ble det åtte seiere og fire tap før koronaen satte en midlertidig stopper for NHL-sesongen.

- Jeg er veldig fornøyd med å kunne annonsere at Dean Evason er treneren vår på fulltid. Dean har gjort en fantastisk jobb som midlertidig hovedtrener og fortjener denne muligheten. Jeg gleder meg til å se laget vårt under hans ledelse framover, sier daglig leder Bill Guerion i Minnsota Wild.

Les også: United-stjernen advarer supertalentet: - Har sett spiller som han før

Evason kom til klubben i juni 2018 og var assistenten til Bruce Boudreau fram til han ble sparket. Evason har signert for laget fram til sommeren 2022.

Canadieren spilte selv 14 sesonger i NHL for Washington Capitals, Hartford Whalers, San Jose Sharks, Dallas Stars og Calgary Flames. Han ble i tillegg verdensmester i Finland i 1997.

Et eksmepel på en av spillerne som virkelig blomstret under Evasons første uker som hovedtrener er vesntrevingen Kevin Fiala.

Sveitseren sto for 16 målpoeng, fordelt på ni scoringer og sju assist, på tolv oppgjør etter Evason fikk hovedtreneransvaret.

Fiala har funnet seg godt til rette i Wilds førsterekke denne sesongen, etter å ha slitt mye siden han ankom fra Nashville Predators i februar i fjor. Det skjedde i en byttehandel mot den finske profilen Mikael Granlund.

NHL-sesongen skal etter planen gjenopptas 1. august. Minnesota Wild møter Vancouver Canucks i første kamp i best av fem kamper søndag 2. august. De kampene skal spilles i Edmonton. I Toronto skal lagene fra den østre avdelingen.

(©NTB)