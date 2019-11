Zuccarellos Wild tapte bunnoppgjør mot Kings

Mats Zuccarellos Minnesota Wild fortsetter å slite. Tirsdag røk de 1-3 borte for Los Angeles Kings. Det ble ingen målpoeng på nordmannen.

Minnesota Wild møtte Los Angeles Kings i et rent bunnoppgjør. Laget kom under 0-1 i åpningsperioden etter et tidlig mål fra Anze Kopitar.

Jeff Carter økte til 2-0 i midtperioden før Matt Dumba reduserte til 1-2 foran siste perioden. Der fastsatte Sean Walker sluttresultatet til 3-1 i åpent mål.

Mats Zuccarello spilte i rekke med Jason Zucker og Eric Staal. Lagkamerat Staal har 13 målpoeng på de siste ti kampene (seks mål, sju assist)

Zuccarello har nå seks målpoeng på de sju siste kampene, men de to siste har nå endt uten poeng.

Nå står Wild med seks seire og tolv tap på 18 kamper. Wild avsluttet en såkalt «roadtrip» og var ute etter sin tredje seier på turen til vestkysten. Det gikk ikke særlig bra.

– Vi spiller 20 av våre 30 første kamper borte. Hvis vi fortsatt kan henge med etter det, så tror jeg at midtsesongen vil bli bra, sa Wild-treneren Bruce Boudreau foran kampen.

Torsdag skal laget endelig spille hjemme og møter Arizona Coyotes, mens Carolina Hurricanes gjester St. Paul lørdag.

