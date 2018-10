Zuccas Rangers tapte for Martinsens Blackhawks

Mats Zuccarello og New York Rangers tapte 4–1 da de møtte Chicago Blackhawks på bortebane i NHL torsdag. Andreas Martinsen ble igjen vraket.

Det som kunne ha vært et norsk oppgjør i NHL, endte med at det bare var Zuccarello å se av de to nordmennene på isen i United Centre i Chicago torsdag kveld. Blackhawks-spilleren Andreas Martinsen ble vraket til kampen.

Rangers vant sin første kamp i ordinær tid i sesongen for to dager siden, men det tok ikke lang tid før det ble nok et tap for New York-laget.

Det første målet i kampen kom tre minutter ut i første periode, signert Blackhawks-spilleren Jonathan Toews. Om lag minutter senere fikk Rangers overtaket og puttet til stillingen 1–1. Det målet var det Pavel Bunchnevich som sto bak.

I andre periode ble det nok et mål på haukene, hvor Alexandre Fortin skjøt pukken i mål og sørger for at hjemmelaget fikk overtaket med stillingen 2–1.

Heller ikke i tredje og siste periode løsnet det for Zuccarellos lag. Mot slutten av omgangen, i 15. minutt, puttet Patrick Kane pucken i mål for hjemmelaget. Tre minutter etterpå ble det nok et mål til haukene, som Alex DeBrincat sto for og sørget for 4-1-seier på hjemmebane.

Zuccarello, som scoret sine første to mål i ordnær tid denne sesongen onsdag, fikk 19 minutter og 54 sekunder på isen under kveldens kamp.

New York Rangers har tre seire denne sesongen, hvor bare én av dem har blitt vunnet på ordinær tid. De to andre seirene har kommet etter forlegning og på straffer.

Andreas Martinsen har de siste ukene slitt med en ryggskade. Det er ikke kjent om det var årsaken til at ikke var med i troppen.

