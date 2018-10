Zuccas Rangers tapte på hjemmebane

Det ble nok et tap for Mats Zuccarello og New York Rangers da de møtte Calgary Flames på hjemmebane søndag kveld. Kampen endte 1-4.

Mats Zuccarello blokkerte flere skudd under første omgang av kampen mot Flames i Madison Square Garden, som ble spilt søndag kveld lokal tid. Motstanderen tok imidlertid overtaket raskt.

Flames-spilleren Johnny Gaudreau startet lagets målfest i New York-arenaen 17 minutter ut i første omgang. Da det var duket for andre omgang, sørget Garnet Hathaway for Calgary-lagets andre scoring. Minuttene etterpå scorer Gaudreau nok et mål.

Med tre mål bak seg tok etter hvert hjemmelaget mer styringen i siste omgang, og Mika Zibanejad sørget for hjemmelagets eneste scoring, med assist fra Zuccarello.

Kampens siste mål ble signert Hathaway, to minutter før kampslutt. Seieren mot Rangers er den første på Madison Square Garden siden 2008, ifølge NHL.

Zuccarello fikk drøye 17 minutter på isen.

Tapet mot Flames er det femte på sju kamper så langt i NHL-sesongen.

Også nordmannen Andreas Martinsen og Chicago Blackhawks var i aksjon søndag kveld lokal tid. Det ble en målrik kamp mellom haukene og Tampa Bay Lightning, men også Martinsen måtte reise hjem med et tap rikere. Kampen, hvor Martinsen fikk 9 minutter og 45 minutter spilletid, endte 3-6.

