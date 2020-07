Zymer Bytyqi ødela Starts jubeldag med et flott langskudd

Espen Børufsen returnerte for Start etter to år på sidelinjen, men forspilte en stor mulighet til å avgjøre kampen mot Viking som endte 1-1.

Eliteseriens sjette serierunde åpnet med en kamp mellom to lag som ikke har fått den beste starten på sesongen. Viking fikk riktignok sin første seier sist mot Sandefjord, men fire poeng på fem kamper er ikke hva Stavanger-laget hadde sett for seg før sesongen.

Start på sin side lette fortsatt etter sin første seier denne sesongen, og det så de ut til å få da den tidligere Viking-spilleren Eirik Schulze scoret kvarteret før slutt. Men Viking og Zymer Bytyqi svarte med et flott langskudd sju minutter senere, og kampen endte uavgjort.

– Det er skuffende. Jeg synes vi er klart bedre enn Viking, og nok en gang føler vi at vi presterer bra, men at de tre poengene uteblir. Det føles ut som vi har mye marginer imot oss, sa Martin Ramsland til Eurosport etter kampen.

Klubblegende tilbake

Selv om sesongens første seier lot vente på seg, kan Start glede seg over at klubblegenden Espen Børufsen fikk sine første minutter for sørlandsklubben på nesten to år da han kom inn til pause.

– Det var utrolig deilig å være tilbake på banen igjen og skulle helst hatt seieren her i dag, men gøy for min egen del å ha vært på banen, sa Børufsen.

Børufsen kunne avgjort kampen etter 88 minutter, men alene med Iven Austbø gikk Vikings keeper seirende ut. Både minuttet før og etter Børufsens sjanse fikk Viking muligheten til å avgjøre, men det ble ingen flere mål i den fartsfylte avslutningen av kampen.

Svake avslutninger

Etter 19 minutter kunne Start tatt ledelsen da Kevin Kabran plutselig sto alene etter at et innlegg ble stusset til svensken på bakre stolpe. Men keeper Austbø reagerte kjapt og kom ut i feltet for å stoppe skuddet.

Seks minutter senere var det Viking som kom til en farlighet i boksen til Start. Tommy Høiland klarte derimot ikke å pirke inn mål før Jesper Daland fikk klarert.

Mål klarte heller ikke Kasper Skaanes å score da han var alene med keeper før halvtimen var spilt. Avslutningen ble altfor svak og trillet inn til Austbø.

Veton Berisha sto for den første sjansen i 2. omgang da han fikk et flott innlegg fra Fredrik Torsteinbø, men Vikings hjemvendte angrepsspiller klarte ikke å sette ballen mellom stengene under sterkt press fra Eirik Wichne.

Scoret mot gamle lagkamerater

Bortsett fra sjansen etter 65 minutter skapte ikke Viking særlig mye på starten av 2.-omgangen. Det utnyttet deres tidligere spiller Schulze da Start kom på en farlig visitt etter 75 minutter.

Start vant ballen høyt i banen før Martin Ramsland slo inn mot Skaanes i boksen, men ballen ble taklet i siste liten videre. Den endte istedenfor på bakre stolpe der Schulze enkelt kunne sende sørlendingene i føringen.

Men sju minutter før slutt kom utligningen på vakkert vis. Viking beleiret boksen til Start, og ballen endte til slutt opp hos Zymer Bytyqi som limte ballen inn på bakerste stolpe fra hjørnet av 16-meteren.

– Det var en god følelse. Det var viktig. Jeg kommer inn på 0-0 og så scoret de minuttet etterpå, så måtte vi i alle fall redde ett poeng og kunne fort avgjort kampen også, sa målscorer Zymer Bytyqi før han omtalte målet:

– Det var med venstre og. Jeg pleier ikke å bruke den så ofte, så når jeg først bruker den så gikk den inn i krysset.

Bytiqi fikk nok en mulighet til å score like etter før sjansen til Børufsen og en dobbeltsjanse for Berisha og Adrian Pereira ble forspilt.

(©NTB)