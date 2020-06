Aalesunds nye profil Jordon Mutch skulle debutere for Premier League-klubb som 15-åring: - Endte opp i rullestol

Jordon Mutch spilte fast under Ole Gunnar Solskjær i Premier League. Nå er han klar for å dominere i Eliteserien.

TABELLTIPS ELITESERIEN:

13.- plass: Aalesund

Aalesund er tilbake i det gjeveste selskapet i norsk fotball. Etter to sesonger i OBOS-ligaen sikret sunnmøringene opprykket på suverent vis i 2019.

I en opprykkssesong der de kun gikk på ett tap i løpet av 30 seriekamper, i tillegg til imponerende triumfer over både Rosenborg og Molde i cupen, er forventingene store til Lars Bohinens mannskap før comebacket i Eliteserien.

Blant dem som er hentet inn for å forsterke laget, finner vi en brite med en imponerende CV.

28 år gamle Jordon Mutch har allerede opplevd mer enn det mange fotballspillere bare kan drømme om i løpet av en karriere.

Som ung gutt ble han ansett som et stort talent da han vokste opp i Derby, i samme klubb som hans nåværende trener, Lars Bohinen, spilte for på slutten av 1990-tallet.

- Jeg kan såvidt huske han fra jeg var yngre, men jeg kjente ikke til ham. Han spilte jo for Derby og Nottingham Forest, og jeg er fra Derby. Jeg husker ikke for mye av de eldre spillerne fra da jeg var ung, men Derby var et veldig godt lag på den tiden og hadde mange gode spillere, sier Mutch til Nettavisen.

- Jeg var for ung

I 2007 ble han hentet til Premier League-klubben Birmingham. I en alder av kun 15 år trente han allerede med A-laget, han fikk etterhvert beskjed av manager Steve Bruce om at han skulle starte ligacup-oppgjøret mot Blackburn i september samme år.

- Jeg skulle debutere i Carling Cup. Vi var på vei til kampen og jeg var veldig oppspilt, så ba Steve Bruce meg komme foran i bussen. Han sa han hadde tenkt til å la meg spille, men at forbundet hadde satt en stopper for det på grunn av regler om sikkerhet og at jeg var for ung, sier Mutch, fremdeles en smule oppgitt den dag i dag.

To uker senere gjorde fotballforbundet i England om reglene, slik at man kunne spille for seniorlaget når man var 15, så lenge spilleren gikk det siste året på ungdomsskolen.

- Legenden Trevor Francis hadde rekorden som den yngste spilleren i Birmingham, og jeg hadde slått den med ett år eller noe sånt. Rett etterpå debuterte John Bostock for Crystal Palace da han var 15 år. I den samme perioden trente jeg veldig hardt og presset meg selv for langt samtidig som jeg vokste, da fikk jeg noen stressfrakturer i føttene. Jeg endte opp i rullestol i tre måneder. Ett år senere fikk jeg debuten i Carling Cup da jeg hadde blitt 16 år, forklarer Mutch.

Midtbanespilleren er klar på at perioden i Birmingham, hvor han senere også fikk sin Premier League-debut, var en fin tid i karrieren. Det samme var også utlånet til Watford, hvor han spilte frem til han ble hentet til Cardiff.

Mutch rykket opp med Cardiff, der fikk han etterhvert et velkjent norsk navn som sjef.

KAN BLI EN PROFIL: Jordon Mutch håper å vise seg frem fra sin beste side i norsk fotball. Foto: Ben Stansall (AFP)

- Solskjær var brilliant

Midtveis ut i Premier League-sesongen 2013/2014 kom Ole Gunnar Solskjær inn som ny manager i Cardiff. Med eiere fra Asia som pumpet penger inn i klubben ble det etterhvert også stor interesse rundt den walisiske klubben.

Mutch husker perioden godt.

- Som spiller har man ikke så mye interesse i alt som skjer utenom fotballbanen. Det er mer humor for spillerne, men det var en god tid i Cardiff. Det var egentlig to suksessfulle sesonger for min del.

Sportslig var han også en viktig del av Solskjær sitt lag i Wales.

Selv om det til slutt endte med nedrykk har Mutch kun positive ting å si om den nåværende Manchester United-manageren.

- Han var brilliant. Managere er ulike fra hverandre, men han fikk det beste ut av meg. Han er åpenbart en veldig hyggelig fyr, men det var en veldig respekt der. Man tar ikke hans snillhet som en svakhet. Man respekterer noen som har vært der de har vært og når noen gir deg tillit, forklarer Mutch.

FUNKET IKKE I CARDIFF: Ole Gunnar Solskjær fikk aldri sving på Cardiff med Mutch på laget. Nå er nordmannen som kjent i Manchester United. Foto: Geoff Caddick (AFP)

Med et omflakkende fotballiv og mange stoppesteder i løpet av den relativt unge karrieren, har Mutch sett og opplevd flere managere på nært hold.

- Malcky Mackay var en tøff karakter, men også ganske snill. Jeg har hatt en del av de eldre managerne som Roy Hodgson, Sam Allardyce, Harry Redknapp og Alan Pardew. Det er litt morsomt å se forskjellene og ulikhetene. Mange av de liker å ha spillere som kontrollerer garderoben istedenfor at de selv må gjøre det, slik at spillerne allerede har tatt tak i pausen for eksempel.

Definert stil

Nå er det altså Aalesund med Bohinen i sjefsstolen som gjelder. I den tidligere Derby, Nottingham Forest og Blackburn-profilens system er Mutch tiltenkt en rolle som indreløper.

- Vi har spilt 3-5-2 og 3-4-3. Vi skal ha to formasjoner og variere mellom dem, de gjør oss litt mindre forutsigbare. Det er mange av de samme prinsippene i de to formasjonene. Jeg liker at vi i angrepsspillet får flere variasjonsmuligheter. Motstanderen klarer å håndtere en og to trusler, men ikke den tredje og det gir oss fleksibilitet, forklarer Bohinen til Nettavisen.

TILBAKE I TOPPEN: Aalesunds trener Lars Bohinen er endelig klar for Eliteserie-start. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Aalesund-treneren er klar over at 2020-sesongen vil bli vesentlig annerledes enn jubelsesongen i 2019.

- Det er på mange måter tøft å komme fra en sånn sesong fordi det skaper en del forventninger. Det kan være at vi må lære oss å tape en kamp eller to denne sesongen og ikke knekker av den grunn. Når du har tapt så lite må vi passe på at hvis og når vi taper, så må vi ikke miste hodet. Det er et annet nivå og det må vi ta så fort som mulig, sier Bohinen.

Da kan det kanskje være godt med en rutinert engelskmann på laget. Mutch har i tillegg til erfaring fra engelsk fotball også vært innom Vancouver Whitecaps i MLS og Gyeongnam FC Sør-Korea.

Alle ganske ulike opplevelser.

- MLS var veldig likt som i Europa. Jeg kjente mange i Vancouver allerede da jeg kom dit. Det var bare tidsforskjellen som var annerledes. I Sør-Korea var det en helt annen verden. Totalt ulik livsstil, språk og kultur. Det var vanskelig. De trener annerledes og mange av spillerne bor ved treningsfeltet, sier Mutch.

Han kan også fortelle at han ble godt kjent med en annen nordmann i tiden han tilbragte i Canada.

- Pa-Modou Kah er jeg god venn med og vi snakker ofte sammen. Han er veldig morsom. Jeg snakket med han før jeg valgte Aalesund og han sa det ville være bra for meg å dra hit. Han er en stor personlighet og det trenger man i en fotballklubb. Jeg tror han kommer til å bli en god trener, avslutter Mutch.

Så gjenstår det å se om også sesongen blir vellykket for Mutch, Bohinen og Aalesund.

* Nettavisen gjør oppmerksom på at intervjuet ble gjort før koronapandemien rammet Norge.

AALESUNDS TRENINGSKAMPER:

Kamper spilt før korona-pandemien:

31.januar Aalesund 1 - 2 Brattvåg (Agdestein)

7. februar Aalesund 0 - 1 Bodø/Glimt

14. februar Aalesund 4 - 2 Hødd (Bolkan Nordli, Fridjonsson x 2, Gretarsson)

21. februar Brann 1 - 3 Aalesund (Castro x 3)

28. februar Molde 5 - 2 Aalesund (Fet, Bolkan Nordli)

11. mars Aalesund 1 - 3 Ranheim (Castro)

Kamper spilt etter korona-pandemien:

6. juni Sogndal 1 - 0 Aalesund

OVERGANGER:

INN:

Daan Klinkenberg (Inter Turku, Finland)

Simen Bolkan Nordli (HamKam)

Gudmund Taksdal Kongshavn (Tromsø)

Shaquill Sno (Telstar, Nederland)

Jordan Mutch (Gyeongnam FC, Sør-Korea)

Parfait Bizoza (Raufoss)

Sigurd Haugen (Union Saint-Gilloise)

UT:

Kaj Ramsteijn (kontrakt utgått)

Tarjei Omenås (lagt opp)

Robert Sandnes (lagt opp)

Kenny van der Weg (kontrakt terminert)

Wilmer Azofeifa (tilbake til Sarpsborg 08 etter lån)

Aron Elís Thrándarson (Odense, Danmark)

Marius Wennersteen Berntzen (Øygarden)

Jernade Ronnel Meade (kontrakt utgått)

Kristoffer Hay (Bryne)

Tega George (Strømmen)

Pape Habib Gueye (KV Kortrijk, Belgia)

Markus Karlsbakk (lån til Hødd ut sesongen)