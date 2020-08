Armand Duplantis fikk ikke fly med utstyret - mora kjørte 245 mil én vei

Friidrettsprofilens mamma har virkelig tatt i et krafttak for sønnen foran fredagens Diamond League-stevne.

Før reisen til stevnet i Monaco hadde Sveriges unge stavhopperstjerne Armand Duplantis (20) et stort problem.

Han fikk nemlig ikke lov til å ta med seg stavene sine på flyet sørover fra Sverige.

Løsningen var det mamma Helena Duplantis (55) som rett og slett tråkket til med. Hun satte seg bak rattet i Uppsala, tråkket på gasspedalen og kjørte 245 mil med utstyret, skriver SVT.

Les også: Overtar England-jobben etter Neville

- Det er vanskelig nok som det er å fly med stavene, og når nesten alle fly er innstilt er det ingen som kan frakte dem, forteller Armand Duplantis.

Før friidrettens største konkurranse hittil i sesongen sitter 20-åringen derfor med litt dårlig samvittighet overfor opphavet sitt.

STØØTER OPP: Helena Duplantis (til venstre). Her avbildet sammen med datteren Johanna Duplantis i Karlstad tidligere i sommer. Foto: Joel Marklund (Bildbyrån)

- Mamma har allerede tatt en enorm last med seg hit fra Sverige, så jeg føler ikke jeg kan be henne om å kjøre enda mer. Forhåpentlig kan jeg få noen andre til å ta over det der. Kanskje jeg bør gjøre det. Jeg har litt dårlig samvittighet, fortsetter Duplantis smilende.

Les også: Arteta om storsigneringen: - Jeg ble veldig imponert

VM-sølvvinneren fra 2019 sier han foreslo å ta støyten og kjøre selv, men samtidig erkjenner unggutten at han egentlig ikke var veldig påståelig.

- Sånn mamma er, så gjør hun usedvanlig mye for at jeg skal lykkes. Det var ingen sjanse for at hun ville latt meg sette meg i den bilen og kjøre i 20 timer. Det var ingenting jeg kunne si for å overtale henne.

- Det er jo i hvert fall vanlig høflighet å tilby seg å gjøre det. Men jeg har så fantastiske folk rundt meg som gjør alt for at jeg skal lykkes, sier Armand Duplantis.

Fredag kveld er han en av mange friidrettstjerner som endelig får konkurrere på høyt internasjonalt nivå igjen. Det gjør stavhopperen altså etter meget god og uverderlig hjelp fra sin egen mor.