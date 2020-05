Bergenskvinne ville ikke på TV. Vant likevel 2,2 millioner

- Det føles helt uvirkelig, jublet den ferske millionæren fra Bergen.

Bergenskvinnen ble trukket ut som lørdagens Joker-kandidat, og da Norsk Tipping ringte henne ble hun glad, men hun ønsket ikke å være med på TV.

- Nei, beklager men det kan jeg ikke. Jeg har levd et meget anonymt liv og det ønsker jeg om mulig å fortsette med, sa kvinnen til Norsk Tipping.

Så du hevder altså å være en beskjeden og smålåten bergenser?

- Ja, jeg er en av de få, sa bergenseren.

Datamaskinen gjorde jobben

Kvinnen lot datamaskinen Ask ta valgene for seg i Joker-spillet. Hun hadde vunnet 589 000 da hun ble trukket ut, og kunne vinne hele 2 943 000 kroner.

Ask bommet på det første tallet, som var 6, men deretter gikk alt inn. Nå får kvinnen fra byen mellom de syv fjell 2 119 000 kroner på kontoen en av de nærmeste dagene.

- Dette var veldig kjekt, veldig kjekt! Det føles litt uvirkelig. Jeg hygget meg med trekningen, så nå får vi se om det blir litt feiring senere, sa den ferske Joker-millionæren. som ble den første bergenseren som vant i Joker i 2020.

Jokerspilet var kjøpt hos Kiwi Tertnes i Bergen.

Vinnersannsynlighet Joker

Lotterispillet Joker er basert på spillerkortnummeret, og det er trekning to ganger ukentlig - i forbindelse med Lotto-trekning lørdag og Vikinglotto-trekning onsdag. Førstepremievinneren trekkes tilfeldig ut blant alle som har spilt i hver spilleomgang. Sannsynligheten for å bli trukket ut har derfor en sammenheng med hvor mange som deltar. Tar vi en gjennomsnittslørdag, ligger antall deltakere på ca. 500.000. Det betyr at sannsynlighet for å bli trukket ut er ca. 1:500.000. For en gjennomsnittsonsdag, ligger derimot antall deltakere på ca. 350.000, som da gir en vinnersannsynlighet på ca. 1:350.000. Les mer om vinnersannsynlighet for Joker her.

Antall premieutbetalinger totalt i 2019: 3 331 463

Antall førstepremieutbetalinger i 2019: 104

Antall millionærer i 2019: 73

Høyeste premieutbetaling i 2019: 5 860 000 kr