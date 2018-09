Brann-flopp kjemper for å overleve i Finland

Det er litt hummer og kanari på torsdagens langoddsprogram. Det er blant annet full serierunde i den finske Veikkausliigaen. I tillegg spilles de tre siste 16-delsfinalene i Champions League for kvinner spilles, hvor LSK kvinner tar imot russiske Zvevda. Det er også fire kamper fra den spanske cupen.

På ishockeyfronten spilles det fire kamper i den andre serierunden i den norske eliteserien, og det er også kamper fra KHL på oddsmenyen. For de håndballinteresserte er det kamper fra både Tyskland og Sverige på programmet.

Seinäjoen JK - TPS Turku 2,00 - 3,05 - 3,25 H (spillestopp kl. 1725)

Det er mye som står på spill for begge lagene i denne kampen. Vertene kan ta et langt skritt vekk fra nedrykkskampen med tre poeng i torsdagens match, mens TPS vil karre seg over nedrykksstreken med seier.

Seinäjoen JK gikk til topps i den finske ligaen i 2015-sesongen, men etter ligagullet har det kun gått én vei for laget fra Finlands 17. største by.

I 2016 havnet laget på en respektabel tredjeplass. Forrige sesong klarte de ikke å henge med i toppen. Da falt Seinäjoen JK ned til sjetteplass på tabellen. Denne sesongen har nedturen fortsatt for den tidligere seriemesteren.



Den tidligere Brann-spilleren Dani Hatakka spiller i SJK. Finnen ble ingen suksess i Bergen. Han fikk kun to kamper i Brann-trøyen, før han ble sendt på utlån til Hødd. Hatakka har i likhet med SJK hatt en tøff sesong. Han har kun spilt 486 minutter, og bare startet fem kamper. I forrige match satt han på benken hele kampen for SJK.

SJK spiller torsdag sin tredje kamp mot TPS denne sesongen. Hatakka startet i den første kampen mot dem. Det endte med 2-0-seier til SJK. I den kampen scoret den tidligere Brann-spiller sitt hittil eneste mål denne sesongen.

Brann-floppen kan likevel risikerer å rykke ned denne sesongen. Det er ekstremt viktig for SJK å vinne torsdagens kamp. Den kampen er en såkalt sekspoenger.

Med syv serierunder igjen av sesongen ligger Seinäjoen JK nemlig nede på niendeplass med 24 poeng, to poeng foran torsdagens motstander. TPS er under nedrykksstreken, og de trenger en seier torsdag for ikke å miste kontakten med lagene over dem på tabellen.

Hjemmelaget viser elendig form. De har kun vunnet én av de siste åtte kampene. De har tapt de to siste hjemmekampene sine med knapp margin. De tapte 2-3 mot Ilves i slutten av august, og for halvannen uke siden tapte de 1-2 mot KuPS etter å ha ledet 1-0 etter første omgang.

TPS viser litt bedre form. De har vunnet to av de siste tre kampene, og de har vunnet stort. De har vunnet 4-1 både mot Kemi Kings og VPS, men begge kampene har vært spilt hjemme på Veritas Stadion.

TPS er en skandale på bortebane denne sesongen. Før torsdagens kamp har de seks bortetap på rad. De har sluppet inn to mål eller mer i alle seks kampene.

SJK-tips

SJK spiller på hjemmebane. Det er alltid en fordel. De har også et overtak på TPS. Vertene har nemlig vunnet de fire siste innbyrdes oppgjørene, to av dem denne sesongen. Da lagene møttes sist i juni vant SJK 4-0. Jeg tror også de vinner torsdagens match. Oddsen er 2,00. Spilestopp er kl. 1725.

