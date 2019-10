Brann skuffer igjen på hjemmebane

Søndagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr blant annet på fire kamper fra Premier League. Manchester City, Arsenal, Chelsea og Manchester United er alle i aksjon denne søndagen. I Eliteserien skal det spilles seks kamper i kveld og i OBOS-ligaen er det full runde. I tillegg er det toppoppgjør i Serie A mellom Inter og Juventus. Håndballsesongen er godt i gang, og i kveld spilles det kamper i Rema 1000-ligaen både for kvinner og menn. Ellers er det ishockey og amerikansk fotball på den rikholdige oddsmenyen.

Brann - Molde 3,00 - 3,50 - 2,20 B (spillestopp kl. 1955)

Dette skulle vært en toppkamp, men Brann har skuffet stort denne sesongen. De ligger helt nede på syvendeplass med 34 poeng, 18 poeng bak serieleder Molde. Lars Arne Nilsen sine menn har kun én seier på de siste seks kampene. Det var borte mot Lillestrøm (3-1). De har ikke vunnet hjemme i Bergen siden slutten av juli.

Bergenserne har spilt 0-0 i de to siste kampene. De leverte en bra prestasjon på Lerkendal mot Rosenborg, men 0-0-kampen mot Haugesund på Brann Stadion var et langt gjesp.

Hos Brann er mitdbanetrioen Fredrik Haugen, Amer Ordagic og Petter Strand fremdeles ute med kneskader på ubestemt tid.

Molde har skaffet seg et forsprang på fem poeng ned til Glimt på annenplass, og det skal mye til om ikke seriegullet havner på Aker stadion. Romsdalingene vinner på dårlige dager, og har marginene på sin side. Det var også tilfelle mot Stabæk sist. Der var Molde heldig som tok med seg alle tre poengene. De imponerte heller ikke mot LSK, men også i den kampen fikk de med seg tre poeng. De lagene som blir serimesterne har ofte den flyten som Molde har nå

Molde mangler forsvarsklippen Ruben Gabrielsen, som er ute med supsensjon. Midtbanespiller Eirik Ulland Andersen er ute med en akillesskade for resten av sesongen. Det erusikkert om hurtigtoget Knudtzon spiller her.

Brann blir antakeligvis litt ekstra motivert av at de møter et topplag. De har hatt et bra tak på Molde hjemme i Bergen, hvor de har vunnet fire av de siste seks kampene. Samtidig skal det sies at Brann har tapt tre av de fire siste kampene mot moldenserne, og det omvendte oppgjøret på Aker stadion endte 1-1.

Brann har gått målløse av banen i de tre siste kampene. Det gir grunn til bekymring. Molde på sin side har scoret to mål eller mer i de ni siste kampene sine.

Med den flyten Molde har, så tror jeg ikke noen av poengene blir igjen i Bergen. 2,20 i odds på Molde-seier er spillbart.

