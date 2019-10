Chelsea og Frank Lampard slår tilbake på midtukekupongen

Vi har kommet frem til en ny midtukekupong. Denne uken spilles alle kampene onsdag. De seks første kampene er hentet fra Champions League, og de fem neste er fra engelsk Championship. Den siste kampen er hentet fra nest øverste nivå i spansk fotball. Innleveringsfristen er på 20:40, og bonuspotten har vokst til 2,2 millioner kroner.

NB! Onsdag er det ca 116 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

1. Liverpool—FC Salzburg

Liverpool skal også prøve å forsvare Champions League-tittelen fra sist sesong, men de fikk en dårlig start på turneringen. Jurgen Klopp sine menn tapte litt overraskende 0-2 borte mot Napoli. Overraskende fordi de har imponert stort i Premier League, hvor de har vunnet alle kampene så langt.

Tapet mot Napoli er Liverpools eneste nederlag så langt denne sesongen. Åtte av ti kamper har endt med seier hittil. Det eneste som har manglet hos Liverpool er den defensive tryggheten som preget Merseyside-laget forrige sesong. De har sluppet inn mål i syv av ti kamper denne sesongen, og de møter onsdag et østerriksk lag som startet Champions League med en målfest.

Salzburg, som har spilt seg inn i gruppespillet i Champions League for første gang på 25 år, høvlet over belgiske Genk i første runden i gruppespilet. De slo det belgiske topplaget 6-2, og den norske landslagsspissen Erling Braut Haaland scoret hat-trick i første omgang. Braut Haaland har vært syk før helgen, men han er med i troppen til Champions League-kampen mot Liverpool. 19-åringen fikk en drømmedebut i Champions League mot Genk. Nå skal han forsøke å senke de regjerende Champions League-mesterne.

Det østerrikske laget har scoret vanvittige 55 mål på sine tolv kamper denne sesongen. Riktignok har disse scoringene kommet mot svakere motstand enn hva de møter på Anfied, men det viser samtidig at Liverpool skal passe seg. Salzburg har nemlig scoret i alle kampene siden mars, og de har også scoret i 13 av 15 kamper i Premier League. Slik Liverpool har spilt bakover denne sesongen er det ikke utenkelig at østerrikerne klarer å score på dem.

Men: Liverpool har ikke tapt en Champions League-kamp på Anfield siden 2014. De har vunnet ti av de siste 14 kampene siden den gang. Jeg forventer at Liverpool er tilbake på vinnersporet onsdag. Jurgen Klopp sine menn har scoret akkurat tre mål i to av de tre siste hjemmekampene, begge gangene vant de 3-1. Salzburg har ingen god statistikk i England. De har tapt begge bortekampene sine i England uten å score.

Liverpool var bunnsolide på hjemmebane i Champions League sist sesong. De vant alle tre kampene i gruppespillet på Anfield. Det er vanskelig å argumentere for noe annet enn hjemeseier i denne kampen. H

Klikk her for å levere din tippekupong!



2. Barcelona—Inter

Barcelona har ikke helt vært seg selv i starten av sesongen. Selv om resultatene ikke har vært katastrofale (fire seire, to uavgjorte og to tap på de åtte første kampene), så har ikke Barcelona klart å spille den fotballen som har vært et varemerke for klubben det siste tiåret. I første runden i Champions League kjempet katalanerne seg til 0-0 borte mot Borussia Dortmund. Det kan vise seg å bli et svært viktig poeng for å ta seg videre fra gruppespillet.

Hjemme på Nou Camp vil Barcelona gå for tre poeng mot Antonio Contes Inter Milan, og hjemmestatistikken til katalanerne indikerer at de skal kunne klare det. Barcelona har ikke tapt foran egne fans i Champions League siden 2013. Etter tapet i semifinalen mot Bayern Munchen for over seks år siden, har Barca vunnet 29 og spilt uavgjort i tre Champions League-kamper i Katalonia. Statistikken gjør at jeg tror Antonio Contes menn får en tøff dag på jobben, men de er ikke sjanseløse. Inter har fått en perfekt start på sesongen i Serie A, hvor de står med seks seire på like mange kamper. De har vunnet seks av de syv kampen etter ferien. Den eneste nedturen kom i 1-1-kampen mot Slavia Praha hjemme på San Siro. Det resultatet viser at Inter fortsatt ikke har erfaringen og kvaliteten i laget til å kjempe helt i toppen av Champions League denne sesongen.

Barcelona slo Inter 2-0 på Nou Camp sist gang lagene møttes i gruppespillet i Champions League, og det var tilfeldigvis en kamp Lionel Messi gikk glipp av på grunn av skade. Den argentinske superstjernen er også usikker til onsdagens kamp, men Barca har vist at de ikke er avhengig av Messi for å slå Inter. Barcelona har vunnet de fire siste hjemmekampene mot Inter uten å slippe inn mål, men denne sesongen har Barca-forsvaret ikke vært like solid som det pleier. De har kun klart å holde nullen i to av åtte kamper.

Onsdag møter de et kraftig forsterket Inter-lag. Dersom Barca skulle mangle Messi, kan det fort bli en ganske jevn kamp på Nou Camp. Dette er en mer åpen kamp enn oddsen tilsier. Et jevnt og tøft oppgjør og garderer brett. HUB på 96-rekker en og HUB på 432-rekkeren.

Nå kan du skrape Flax-lodd her!

3. RB Leipzig—Lyon

RB Leipzig fikk en flying start på Champions League. De slo Benfica 2-1 på bortebane, og de har dermed tatt ledelsen i gruppen sin.

Lyon er ute av form, og i helgen tapte de overraskende 0-1 på hjemmebane mot Nantes. Dermed er det franske storlaget er uten seier i de syv siste kampene i alle turneringer. I den første kampen i gruppespillet i Champions League spilte de 1-1 mot russiske Zenit.

Den dårlige starten på 2019-2020-sesongen gjør at Lyon ligger nede på en skuffende ellevteplass i Ligue 1, og lagets nye manager Sylvinho har kun vunnet 22 prosent av de første ni kampene. Julian Nagelsmann, som er ny manager i RB Leipzig, har på sin side vunnet seks av de første åtte kampene han har ledet laget, men de tapte 1-3 hjemme mot Schalke 04 i helgen.

Det største problemet til Lyon er mangelen på offensiv kreativitet. Det er tydelig at de savner Nabil Fekir og Tanguy Ndombele som begge var sentrale sist sesong. Disse to midtbanespillerne leverte 16 målgivende pasninger i Ligue 1 og i Champions League forrige sesong. Nå må nykommeren Thiago Mendes ta ansvar. Han har tre mågivende pasninger så langt denne sesongen. Det holder ikke.

Lyons manglende evne til å skape noe offensivt var noe av årsaken til at de bare klarte 1-1 mot Zenit hjemme. Det eneste målet ti Lyon i kampen ble scoret av Memphis Depay på straffespark. Jeg tror ikke det løsner for franskmennene på bortebane mot Leipzig. Det er flere grunner til det. De er ikke bare uten seier i de syv siste kampene, Lyon er også uten seier i de åtte siste Championship-kampene. Jeg tror Leipzig tar alle tre poengene i denne kampen. H

4. Zenit St. Petersburg—Benfica

Zenit og Benfica kjenner hverandre godt. De har møttes seks ganger siden 2012, og de har tre seire hver i den perioden. Men oppgjørene mellom disse to lagene har ikke bydd på mange mål. Det har vært scoret under 2,5 mål i fire av de siste fem kampene. Benfica vant den siste bortekampen mot Zenit 2-1. Det var i åttendelsfinalen i 2016. Zenit har imidlertid vunnet de fire siste hjemmekampene i gruppespillet i Champions League.

Etter å ha vært ubeseiret i seks kamper på rad i alle turneringer, tapte Zenit lørdag 0-1 mot Lokomotiv Moskva. Dermed falt de ned til femteplass i den russiske toppserien. Benfica fikk en bedre oppladning til kampen i Russland. De slo Vitoria Setubal 1-0 hjemme i Lisboa, og er kun ett poeng fra toppen av den portugisiske toppdivisjonen.

De to klubbene har begge vunnet fire av de seks siste kampene, men Benfica har et psykologisk overtak på vertene siden de har vunnet de to siste kampene mellom klubbene. Gjestene har vært solide defensivt denne sesongen. De har holdt nullen i fire av de seks siste kampene, og de har kun sluppet inn tre mål i denne perioden.

Zenit har vunnet elleve av de siste 13 hjemmekampene i Europa, og de har kun tapt tre av de siste 18 kampene i St. Petersburg i Champions League. Benfica på sin side har bare vunnet to av de siste 14 kampene i Champions League, hvorav elleve er tapt. Den statistikken tyder på at dette ender med hjemmeseier, men Benfica har hatt et bra tak på dem. Denne kampen kan bikke begge veier. HB på 96-rekker en og HUB på 432-rekkeren.

5. Lille—Chelsea

Både Lille og Chelsea gikk på ydmykende tap i første runden i Champions League-gruppespilet i forrige måned. Lille fikk juling av Ajax i forrige serierunde og tapte 0-3, mens Frank Lampard og Chelsea gikk på et skuffende 0-1-tap hjemme mot Valencia. Begge lagene ser antakeligvis på denne kampen som en mulighet til å ta sesongens første trepoenger i Champions League.

Etter en fantastisk sesong i Ligue 1 sist sesong, hvor Lille endte på annenplass bak overlegne PSG, så har de svingt voldsomt i prestasjonene i starten av denne sesongen. De står uten tap i de fire siste kampene, og jeg tror de kan skape problemer for Chelsea. For London-klubben viser noen bekymringsverdige svakheter denne sesongen. Det er særlig bakover det svikter hos Frank Lampards menn. De holdt nullen for første gang da de slo Brighton 2-0 på Stamford Bridge. De må fortsatt jobbe med det defensive.

The Blues har sluppet inn 17 mål på ti kamper denne sesongen. Det er gode nyheter for Lille-fansen. De har nemlig sett laget sitt fortsette det fantastiske angrepsspillet fra sist sesong på hjemmebane. De har scoret to mål eller mer i alle fire hjemekampene, og dersom vi tar med forrige sesong så må man helt tibake til mars for å finne sist de ikke klarte å score på Stade Pierre-Mauroy.

Jeg tror dette blir en tett og jevn kamp mellom to lag som liker å angripe. Chelsea har scoret imponerende ti mål på bortebane denne sesongen, men de har ikke fått forsvarsspillet til å fungere. Med tanke på at Lille er sterke offenesivt, så ligger det an ti en underholdende match for de nøytale. Frank Lampards Chelsea-laget har scoret i snitt 2,3 mål per kamp denne sesongen, og jeg tror de tar tre poeng i Frankrike. B

6. Valencia—Ajax

Valencia fikk en strålende start på Champions League. De utnyttet svakhetene i Chelsea-laget og tok en viktig 1-0-seier. De var litt heldige siden London-laget var tamme offensivt, men de spilte seg frem til noen bra sjanser, inkludert et straffespark som de bommet på mot slutten av kampen. I La Liga er inntrykket at Valencia ikke klarer å spille bra i to kamper på rad. Etter tap hjemme mot Leganes og Getafe, så vant de 1-0 mot formlaget Bilbao sist lørdag.

Spanjolene mangler venstrebacken Gaya og spissen Gameiro på grunn av skader, og de må også klare seg uten midtbanespilleren Kondogbia. Midtstopperen Garay er usikker, mens Piccini er langtidsskadet.

Ajax hadde en enkel kamp hjemme mot franske Lille i den første runden. De slo gjestene 3-0 på Amsterdam Arena. Promes sendte nederlenderne i ledelsen i første omgang, mens Alvarez og Tagliaficola scoret ett må hver i starten av annen omgang. I den hjemlige ligaen er Ajax fortsatt ubeseiret, selv om de har hatt et tett kampprogram. De har to seire på rad før bortekampen på Mestalla. I helgen slo de Groningen 2-0, og de leder Æresdivisjonen sammen med PSV. Spissen Ziyech har slitt med en iten skade, men er ventet å spille her.

Valencia tok en overraskende seier i første runden, men denne matchen kan bli tøffere for dem. Ajax er et lag som skaper mange sjanser, og de er effektive nok til å score på de mulighetene som byr seg. Jeg mener definitivt at nederlenderne har det sterkeste laget. Valencia har erfaring fra å spile på dette nivået, men de flytter ikke ballen like hurtig som Ajax. Det er likevel vanskelig å utelukke U her. Her vi vi bruke en gardering. UB

7. Barnsley—Derby County

Barnsley fikk en drømmestart etter opprykket, men det har snudd til å bli et mareritt. The Tykes slo Fulham 1-0 hjemme på Oakwell i første kampen, men deretter har de spilt åtte kamper på rad uten seier. Etter tre tap på rad er Barnsley under nedrykksstreken.

Barnsley skal prøve å stoppe tapsrekken hjemme mot Derby onsdag. Det blir ikke enkelt. The Rams fikk en liten opptur etter sist serierunde, hvor de vant 3-2 mot Birmingham. Nå håper de det ikke skal gå syv kamper mellom hver seier. Derby vant i serieåpningen, men så gikk det syv kamper før de tok sesongens andre seier i helgen. Etter nyttår kommer Wayne Rooney for å hjelpe klubben.

Gjestene trenger ikke den tidligere engelske landslagsangriperen akkurat nå. Faktisk burde de heller skaffet seg en solid midtstopper. Derby har nemlig ikke klart å holde tett bakover i de syv siste kampene. The Rams møter onsdag et lag de har vunnet mot i tre av de fire siste kampene. Barnsley har denne sesongen sluppet inn ti mål mot lag som Brentford, Luton og Charlton. Derby holder i utgangspunktet et høyere nivå enn alle de tre klubbene.

Barnsley-kaptein Mike Bahre er tilgjengelig, og Ben Williams er tilbake etter å ha vært suspendert. Kenny Dougall, er fortsatt skadet, mens Bambo Diaby er usikker. City. Tom Lawrence og Mason Bennett er ikke tatt med i troppen av Philip Cocu etter at Lawrence og Bennett ble anmeldt for å ha kjørt i beruset tilstand. Selv om det var mye utenom sportslig som skjedde i forrige uke, så har spillerne klart å holde hodet klart. Heller mot Derby-seier, men føler meg ikke helt sikker. UB

8. Brentford—Bristol City

Brentford tok en sjelden borteseier sist helg, da de slo Barnsley 3-1 på Oakwell. De håper å ta sin andre seier på rad i onsdagens kamp mot Bristol City, men det er enklere sagt enn gjort. Gjestene viser fin form, særlig på bortebane. Der har Will Lee Johnson sine menn tre seire og to uavgjorte så langt

Det er også statistikk som gir Brentford håp. De har kun vunnet én av de siste ti ligakampene mot Bristol City (1-3-6). Forrige sesong vant Brentford 1-0 på Griffin Park, men jeg tror ikke de klarer å gjenta den prestasjonen onsdag kveld. Vertene ligger nede på 16.-plass. Bristol City på sin side viser fin scoringsform. De har scoret to mål eller mer i de siste fire bortekampene. Med den scoringsfrekvensen burde de være i stand til å ta Brentford. Vi tror Bristol City får med seg alle poengene , men den svake statistikken mot Brentford gjør meg itt skeptisk. UB

Klikk her for å levere din tippekupong!



9. Cardiff City—Queens Park Rangers

Cardiff har ennå ikke funnet formen på nivå to, og de har spilt uavgjort i fire av de fem siste kampene. Waliserne er fortsatt ubeseiret, men the Bluebirds, har hatt klare defensive utfordringer. I helgen spilte de 2-2 mot Hull. Cardiff på sin side har scoret først i alle ligakampene på hjemmebane denne sesongen.

QPR har i likhet med Cardiff hatt problemer i forsvaret. De har sluppet inn mål i alle kampene denne sesongen. Mark Warburton har likevel gjort store fremskritt med London-klubben, og nå er de bare fem poeng bak Swansea som innehar den siste playoffplassen. Med begge lagene i form forventes det en underholdende kamp i den walisiske hovedstaden.

Cardiff har kun én seier på de åtte siste ligakampene mot QPR (1-3-4), og de tok den forrige seieren i august 2017. Dette skal normalt være en grei hjemmeseier. H

10. Charlton Athletic—Swansea City

Denne sesongen har vært en blandet opplevelse for Swansea, som akkurat har gått gjennom september uten å vinne en eneste kamp. Formen deres i august var likevel så god at de fortsatt ligger på annenplass på Championship-tabellen. Waliserne slo Leeds i slutten av august, men står uten seier i de tre siste kampene. I forrige serierunde spilte de 1-1 mot Reading. Spørsmålet er nå om de klarer å snu den negative trenden. Jeg må innrømme at jeg er usikker.

Charlton var et annet lag som hadde en positiv augustmåned. De lå en stund helt i toppen, men har nå falt ned til sjetteplass på tabellen, selv om de slo daværende serieleder Leeds 1-0 i helgen. Vertene har vært solide hjemme på The Valley. De har vunnet tre av de siste fem kampene foran egne fans etter returen til nest øverste nivå i England.

Swansea blomster i sin andre sesong etter nedrykket til Championship. De ligger på annenplass, selv om de mistet manageren og to nøkkelspillere i sommer. Det faktum at de har bygget opp dette laget nesten uten å bruke penger er imponerende. Waliserne har bygget suksessen på en solid struktur, og de har vært vanskelig å bryte ned på bortebane. The Swans har ennå ikke tapt på bortebane denne sesongen, og de har holdt nullen i tre av sine fire bortekampene så langt - mot lag som Bristol City, Leeds og Derby. De burde også klare å holde et Charlton-lag uten toppscorer Lyle Taylor i sjakk. Jeg tror det er små marginer som vi avgjøre denne matchen. Heller mot hjemmeseier. The Addicks har tross alt vunnet 1-0 i to av de tre siste kampene på The Valley. Vi tror på avgjørelse, men dekker fullt ut på det store spillet. HB på 96-rekker en og HU på 432-rekkeren.

11. Luton Town—Millwall FC

Disse to lagene ligger på nedre halvdel av Championship-tabellen, og de må passe seg for ikke å havne i nedrykksgjørmen.

Luton rykket opp fra League One foran denne sesongen, og målet deres er å overleve på nest øverste nivå denne sesongen. De fikk en skrekkelig start på sesongen med fire kamper på rad uten seier, hvorav de tre siste kampene endte med tap. Nå ser det itt lysere ut for Luton. Vertene slo Blackburn 2-1 i helgen, og det var lagets tredje seier på de fem siste kampene. Dette skal være en perfekt kamp for hjemmelaget til å fortsette den fine trenden. Med seier i onsdagens kamp vil de ta et langt skritt vekk fra nedrykkssonen.

Millwall fikk en en god start på sesongen. De tok syv poeng på de tre første kampene, men så var det bom stopp for London-laget. I helgen spilte de 1-1 mot Huddersfield. Det var lagets sjette kamp på rad uten seier. Gjestene kjempet gjennom store deler av sist sesong for å unngå nedrykk, og det kan se ut til at de vil ende i samme situasjon denne sesongen. The Lions er et elendig bortelag. Statistikken forteller at de står uten seier i de ni siste bortekampene. Ikke nok med det, men de har sluppet inn det første målet i samtlige av bortekampene. Selv har de bare scoret syv mål. Det er nest minst i ligaen. Neil Harris har litt av hvert å jobbe med.

Luton er stinn av selvtillit etter å ha scoret to mål i fire av de fem siste ligakampene. Det gjør at jeg har tro på dem i onsdagens kamp. Det er vanskelig å finne argumenter for at Millwall skal ta poeng her. H

12. Ponferradina—Las Palmas

Nyopprykkede Ponferradina er solide hjemme på El Toralín, hvor de er ubeseiret i de 15 siste kampene på rad.

De har ikke tapt på de fire første hjemmekampene denne sesongen. Fasiten viser 2-2-0.

Ponferradina ligger på ellevteplass med ti poeng, ett poeng foran Las Palmas som holder 14.-plassen.

Las Palmas rykket ned til Segunda Division etter 2017-2018-sesongen, og sist sesong endte de nede på tolvteplass. En av årsakene til det var at de spilte for mange kamper uavgjort. 18 av 42 kamper endte med poengdeling. Det gjorde dem til det laget som spilte mest uavgjort på nest øverste nivå i Spania.

Laget fra Gran Canaria står uten tap i de syv siste kampene mellom disse to lagene. Sist gang Ponferradina vant mot Las Palmas var tilbake i 2010. Det er ni år siden.

Gjestene fra ferieøyen i Atlanterhavet tar mesteparten av poengene sine på hjemmebane. På bortebane står de med kun to poeng. De spilte uavgjort i de to første bortekampene, før de tapte knepent mot Girona i forrige serierunde. Las Palmas vil antakeligvis være fornøyd med ett poeng her. U virker som et sannsynlig utfall av denne matchen. U på 96-rekkeren og HU på 432-rekkeren.

Spillsenterets 96-rekker

1. Liverpool—FC Salzburg H

2. Barcelona—Inter HUB

3. RB Leipzig—Lyon H

4. Zenit St. Petersburg—Benfica HB

5. Lille—Chelsea B

6. Valencia—Ajax UB

7. Barnsley—Derby County UB

8. Brentford—Bristol City UB

9. Cardiff City—Queens Park Rangers H

10. Charlton Athletic—Swansea City HB

11. Luton Town—Millwall FC H

12. Ponferradina—Las Palmas U

Spillsenterets 432-rekker

1. Liverpool—FC Salzburg H

2. Barcelona—Inter HUB

3. RB Leipzig—Lyon H

4. Zenit St. Petersburg—Benfica HUB

5. Lille—Chelsea B

6. Valencia—Ajax UB

7. Barnsley—Derby County UB

8. Brentford—Bristol City UB

9. Cardiff City—Queens Park Rangers H

10. Charlton Athletic—Swansea City HUB

11. Luton Town—Millwall FC H

12. Ponferradina—Las Palmas HU