Disse Braut-Haaland-tallene slår knockout på Lewandowski

Erling Braut Haaland har scoret 18 mål på sine første 20 Bundesliga-kamper Bayern Münchens Robert Lewandowski trengte 48 kamper for å score like mange mål.

Med Erling Braut Haaland og Robert Lewandowski på banen for henholdsvis Dortmund og Bayern München ligger det an til å bli mange mål i lørdagens Der Klassiker på Signal Iduna Park. Kampen mellom Braut Haaland og Lewandowski er en kamp i kampen.

Målmaskinen fra Jæren har scoret 18 mål på 20 Bundesliga-kamper. Lewandowski hadde til sammenligning fem mål på sine første 20 kamper i den tyske toppdivisjonen, og den polske superspissen trengte ytterlige 28 kamper for å komme opp på 18 mål.

Lewandowski har scoret 246 mål i Bundesliga til sammen på 1258 skudd. I snitt scorer han på hvert femte skudd. Braut Haaland har vanvittige 18 mål på kun 50 skudd, noe som gir scoring på hvert 2,7 skudd.

Men Lewandowski har vært mest effektiv av de to så langt denne sesongen. Han har ti mål på fem kamper, mens den norske 20-åringen har fem mål på like mange kamper.

Thorgan Hazard (t.h.) feirer scoringen sin mot Club Brugge sammen med Erling Braut Haaland. Foto: John Thys (AFP)

Haaland har scoret fem mål hittil denne sesongen, og alle fem er scoret på Signal Iduna Park. Det gjør at han har scoret ett mål hvert 77. minutt. Lewandowski har scoret ti mål, noe som gjør at han har ett må hvert 37. minutt. En helt utrolig statistikk.

Vi tror Braut Haaand kommer på scoringslisten igjen hjemme på Signal Iduna Park lørdag. Oddsen på at nordmannen scorer er 2,20. Det er spillbart.

Bundesliga. Erling Braut Haaland scoret to mål da Dortmund slo Club Brugge 3-0 i Champions League i midtuken

Bundesliga. Erling Braut Haaland scoret to mål da Dortmund slo Club Brugge 3-0 i Champions League i midtuken Det var syvende gangen Lucien Favres mannskap hodt nullen på ni kamper.

Dortmund har kun sluppet inn to mål i Bundesliga så langt denne sesongen, og det gjør dem til det soleklart beste defensive laget i Tyskland. Ja, de er faktisk det laget som har sluppet inn færrest mål i de fem beste ligaene i Europa sammen med Atletico Madrid.

Hummels tilbake?

Rutinerte Mats Hummels har vært en viktig årsak til at Dortmund har holdt tett bakover, men han har også scoret de tre siste Bundesliga-målene til Dortmund Hummels sto over kampen mot Club Brugge, men det er ventet at han er tilbake mot Bayern.

Thomas Delaney vil gå inn i forsvarsrekken hvis Hummels må kaste inn hånfdkleet, selv om Emre Can også er tigjengelig etter å være tibake fra isolasjon. Gio Reyna starter antakeligvis i sitt første Der Klassiker-oppgjør, og ligger bak Erling Braut Haaland sammen med Jadon Sancho og Marco Reus.

Bayern Munchen overkjørte Red Bull Salzburg i Champions League i midtuken og vant 6-2. Etter å ha vært hvilt i ligakampen mot Köln, scoret Robert Lewandowski to mål mot Salzburg tirsdag.

Bayern-trener Hansi Flick vil sannsynigvis la Thomas Müller, Serge Gnaby og Kingsley Coman starte bak Lewandowski, selv om Leroy Sane er friskmeldt og håper å få sin fjerde kamp fra start.

Mål-rekord for Bayern

De regjerende Bundesliga-mesterne må gjøre en endring på laget. Niklas Süle er i karantene, så Jerome Boateng er ventet å spile sammen med David Alaba i midtforsvaret. Alphonso Davies er ute Det betyr at Lucas Hernandez starter på venstrebacken. Også Leon Goretzka er aktuell fra start igjen.

Bayern har vært utrolig sterke i starten av sesongen og scoret utrolige 24 mål. Det er rekord i Bundesliga på de første seks kampene i den tyske toppdivisjonen. Bayern Munchen har vunnet fire av de fem siste kampene mot Dortmund, men det har vært tette og jevnspilte kamper.

Vi tror Braut Haaand kommer på scoringslisten hjemme på Signal Iduna Park lørdag, men vi er usikker på om Dortmund vinner. Oddsen på at den norske landslagsspilleren scorer og at Bayern vinner gir 5,15 i odds. Det er et spennende spill som må prøves.

