Eks-Premier League-spilleren stopper ikke Fredrikstad

Fredrikstad vinner toppkampen mot Morten Gamst Pedersen og Alta.

Det er to tidligere lagkamerater fra Tromsø som møtes i Fredrikstad lørdag. Morten Gamst Pedersen (39) på banen for Alta, og Bjørn Johansen (51) på trenerbenken for FFK. De gamle er fortsatt eldst, og vi tror «Bummens» menn slår Gamsten lørdag. Se alle kampene fra PostNord-ligaen på Direktesportno.

Fredrikstad - Alta 1,57 - 4,10 - 3,95 H (spillestopp kl. 15.55)

PostNord-ligaen, avdeling 1. Bjørn «Bummen» Johanens menn har hatt en enestående start på sesongen. Etter 6-0-seieren mot bunnlaget Fløya forrige helg, står Fredrikstad med ni strake ligaseire før helgens toppoppgjør mot opprykksrival Alta. Det er et FFK-lag med enorm selvtillit som går på banen klokken 16.00 på Fredrikstad Stadion.

FFK har vist en kruttsterk form med 22–2 i målforskjell på de fire siste kampene.

Henrik Kjelsrud Johansen er toppscorer hos FFK. Den tidligere Brann-spilleren har scoret åtte mål så langt. Foto: Fredrikstad Blad

Finnmarkingene var ubeseiret i de åtte førstekampene, men i forrige serierunde tapte de 0-2 i Ulsteinvik mot Hødd. Dermed viser statistikken syv seire, en uavgjort og ett tap før toppkampen i plankebyen.

Kan rykke ifra i toppen

Med fem poeng opp til serieleder FFK er det mange som snakker om lørdagens kamp på Fredrikstad Stadion som en seriefinale, og det er det på sett og vis, men mest for Alta. Skulle Fredrikstad vinne, vil de skaffe seg en luke på åtte poeng til finnamrkingene. Da kan antakeligvis Morten Gamst Pedersen & Co glemme direkte opprykk, men de vil uansett henge med i kampen om en kvalikplass.

Morten Gamst Pedersen spiller i Alta denne sesongen. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Morten Gamst Pedersen er trolig PostNord-ligaens mest profilerte spiller. 39-åringen, som har 260 kamper og 34 mål for Blackburn, er en viktig brikke i årets Alta-lag. Den tidligere landslagsspilleren vet fortsatt hvor målet står, og han har scoret fem mål på åtte kamper for serietoeren.

Det er bare fem spillere i 2. divisjon avdeling 1 som har scoret mer mål enn Gamst Pedersen så langt denne sesongen. Men vi tror han skal få slite med å komme på scoringslisten i Fredrikstad.

FFK får spillere tilbake

Bjørn Johansen har antydet overfor Fredrikstad Blad at han kan komme til å gjøre endringer i startelleveren som høvlet over Fløya 6–0.

Foruten langtidsskadde Ludvig Begby og en yk Eirik Vestby, så er hele troppen tilgjengelig. Mads Nielsen tilbake fra karantene og går rett inn på laget. Philip Aukland, som måtte gå av med en strekkskade i lokaloppgjøret mot Kvik, er også klar.

Trolig FFK-lag: Jenssen - Aukland, Nielsen, Aleesami, Baccay - Åsheim, Lindstrøm, Drage - Solberg, Kjelsrud Johansen, Farah.

Fredrikstad viser eventyrlig form, og de har en vanvittig selvtillit i laget om dagen. Vi tror hjemmelaget vinner her. 1,57 i odds på Fredrikstad-seier er ok. Denne brukes i en dobbel.

Notodden - Vard Haugesund 2,70 - 3,60 2,05 B (spillestopp kl. 1555)

PostNord-ligaen, avdeling 2. Notodden rykket ned fra 1. divisjon i fjor, mistet mange spillere i vinter og ligger nå helt nede på åttendeplass på tabellen i 2. divisjon Samtidig er det bare målforskjellen målforskjellen som skiller dem fra den viktige syvendeplassen som gir plass i opprykkspuljen når avdelingen deles i to etter 13. kamper.

Notodden er ubeseiret hjemme denne sesongen (3-1-0), men Vard har også knallgode på bortebane Haugesund-laget står med full pott på fire kamper og 9-1 i målforskjell.

Det er tett som hagel i toppen av avdeling 2. Vard topper tabellen, ett poeng foran Bryne og to poeng foran overraskelseslaget Sotra. Haugesunderne viser strålende form De har vunnet de tre siste kampene.

Vard-trener Kolbjørn Fosen må klare seg uten Simon Balm og Eric Ndayisenga Begge er ute med skader.

Vard må antakeligvis vinne her om de skal beholde tabelltoppen. De har vært plettfrie på bortebane, og vi tror rogalendingene tar sin femte strake borteseier for sesongen i bluesbyen i Telemark. Vi går for borteseier til 2,05 i odds.

Lørdagens dobbettips er Fredrikstad + Vard. Denne dobbelen gir 3,22 i odds. Spillestopp er klokken 15.55.