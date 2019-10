Et formsterkt Leicester kan ta poeng fra gullfavoritten

Det er fotball fra de britiske øyene som dominerer lørdagens langoddsprogram. Det er seks kamper fra Premier League, i tillegg er det full serierunde i Championship, League One, League Two og i National League. Ellers spilles det kamper i tysk Bundesiga, i spansk La Liga, i italiensk Serie A og i fransk Ligue 1. Her hjemme spilles det en interessant kamp i Eliteserien, hvor medaljejagende Odd tar i mot et Vålerenga-lag i krise.

NB: Det er 14 millioner kroner i Lotto-potten lørdag. Klikk her for å levere kupongen før klokken 1800!

Liverpool - Leicester City 1,45 - 4,35 - 6,35 U (spilestopp kl. 1555)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Toppkamp på Merseyside. Serieleder Liverpool møter Leicester som innehar tredjeplassen. Liverpool har syv seire på rad før lørdagens kamp på Anfield, men det var nære på at seiersrekken ble brutt sist helg. For 1-0-seieren satt langt inne, og det måtte en keepertabbe til for at Liverpool fikk mål på Bramall Lane.

Jürgen Klopps menn imponerte heller ikke i Champions League, hvor de rotet vekk en tremålsledelse mot østerriske RB Salzburg i onsdagens kamp på Merseyside, men klarte å hente seg inn på tampen av kampen og vant 4-3. Den kampen viste nok en gang at Liverpool ikke er like trygge defensivt som de var forrige sesong.

På hjemmebane i ligaen har de likevel en råsterk statistikk. Liverpool er ubeseiret i de siste 43 hjemmekampene, og det er den lengste rekken uten tap på hjemmebane i de fem største ligaene i Europa, og det er den nest lengste rekken med kamper uten hjemmetap for Liverpool. De hadde 63 kamper på rad uten tap på Anfield mellom februar 1978 og desember 1980. Gjett hvilket lag som brøt den rekken? Jo, det var Leicester. Kan de gjøre det igjen i lørdagens kamp?

Mange mente Leicester kunne kjempe om en topp seks-plassering denne sesongen, og the Foxes har virkelig levd opp til forventningene. Brendan Rodgers sine menn har kun tapt én av de siste ni kampene i ligaen og cupen, og det kom mot Manchester United på Old Trafford (0-1).

Leicester kan skape problemer for Liverpool. De var tross alt det eneste laget sammen med Manchester City som tok poeng fra Liverpool på Anfield forrige sesong, men Leicester vant ikke. Liverpool har faktisk ikke tapt hjemme mot Leicester i Premier League på de åtte siste kampene. Det siste hjemmetapet mot Leicester kom i mai 2000. Det er 19 år siden.

Liverpool er favoritter i denne kampen, men de har hatt litt rusk i maskineriet i de siste kampene. Leicester har tatt 31 poeng i Premier League etter at den tidligere Liverpool-manageren Brendan Rodgers tok over på King Power Stadium - bare Liverpool (49) og Manchester City (46) har tatt flere poeng i denne perioden. Det viser hvor bra Leicester er.

Liverpool-manager Jurgen Klopp vil ta en beslutning på lørdag om Alisson starter i mål, men forsvarsspileren Joel Matip er definitivt ute. Xherdan Shaqiri er også på skadelisten.

Leicester og manager Brendan Rodgers får tilbake den engelske landslagsspilleren James Maddison. Han sto over kampen mot Newcastle på grunn av en ankelskade. Matty James remains er eneste på skadelisten hos the Foxes.

Liverpool har imponert i serien og Champions League i over et år nå. De vinner på dårlige dager, og det kjennetegner de beste lagene. Likevel; 1,45 i odds på Liverpool er uaktuelt slik de har spilt i det siste. Denne kampen er mer åpen enn oddsen tilsier. Leicester er sterke offensivt, men jeg tror ikke de er gode nok bakover til å vinne. Jeg tror at Leicester kan få med seg ett poeng fra Anfiled. U gir herlige 4,35 i odds. Spillestopp er klokken 1555.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset