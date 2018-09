Eurojackpot-millionær: - Jeg fikk hjertebank nå

En heldig mann fra Flatanger ble nasjonal vinner og vant 1 million kroner og et reisegavekort til en verdi av 100 000 kroner, og en kvinne fra Vefsn vant tredjepremie og fikk en premie på 925 000 kroner.

SUPERTREKNING

i Lotto 15. september

Vinnersannsynlighet: 1:5,5 mill. pr. rekke

- Jeg fikk hjertebank nå. Jeg tør ikke tro på det du forteller meg, men tanken på en million er gledelig, sier vinneren fra Flatanger.

Hver uke er det i tillegg til de vanlige Eurojackpot-premiene, en norsk vinner som får med seg en million i premie, samt et reisegavekort til en verdi av 100 000 kroner. Denne uken var den heldige vinneren en blid kar fra Trøndelag.

Ønsker å følge trekkfuglene med bobil

- Jeg har trødd litt att og frem på gulvet her nå, og det begynner å gli inn at det du sier kan være riktig selv om jeg ikke helt tør å tro på deg, sier mannen, som kunne tenke seg å reise til Tenerife og Svalbard.

- Jeg har også hatt en drøm om å eie en bobil, slik at jeg og kona kunne reise sydover med trekkfuglene om høsten og returnere til Norge om våren. Det har ikke blitt slik, men nå har vi muligheten, sier han fornøyd.

Mannen var svært glad for å kunne ha litt ekstra å feire og i kveld passet det bra.

- Ja, vi har besøk nå som vi kan feire sammen med, og vi skal på fest i helgen, så nå blir det skikkelig feiring, sier han fornøyd.

Vi gratulerer!

Nordmann vant tredjepremien

En heldig kvinne fra Vefsn vant tredjepremie og ble nesten millionær da hun fikk hjem 925 000 kroner.

Ingen 5+2 rette i kveldens trekning så Eurojackpot neste uke blir hele 225 millioner.

Fredag 14. september ble følgende vinnertall trukket ut:

Hovedtall: 49 - 33 - 35 - 24 - 46

Stjernetall: 9 - 5

Fredag 21. september er du selvfølgelig også med i trekningen om 1 million kroner + 100.000 kroner i reisegavekort.

Lykke til!

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)